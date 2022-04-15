Биатлонистка Сидорова: «Решила остаться в России, украинскую сборную больше не рассматриваю»

Бывшая российская биатлонистка Дарья Сидорова, выступавшая за сборную Украины, прокомментировала слова тренера Евгения Колупаева, который сообщил, что она не будет выступать за сборную Украины.

«Да, я не получила основного гражданства на Украине, не выступала на международных соревнованиях, так как при переходе был карантин, но переход обнулился, я не состояла в сборной команде, не была на ставках, поэтому и не могу быть уволена, просто все оборвалось и я решила остаться в России с семьей.

Больше не рассматриваю украинскую сборную. Я хочу продолжить спортивную карьеру, потому что биатлон мне доставляет огромное удовольствие. Пока что нет ясности дальнейших действий, где и как я буду», — приводит слова Сидоровой «Чемпионат».

Биатлонистка не успела дебютировать за Украину на международном уровне, но уже выступала на чемпионате страны.