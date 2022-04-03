Биатлонистка Резцова прокомментировала ситуацию с критикой Вероники Степановой за излишнюю медийность

Российская биатлонистка Кристина Резцова ответила на вопрос об открытости перед болельщиками.

Сегодня, 3 апреля, спортсменка выиграла масс-старт чемпионата России в Тюмени.

— А вот Елена Вяльбе наехала на Веронику Степанову. Говорит — зазвездилась. Вам никто не предъявляет за излишнюю медийность?

— Так это такая же часть работы, как и бегать. Не понимаю спортсменов мирового уровня, которые не говорят с журналистами. Спорт — это же для людей, для болельщиков. От кого закрываться? Почему не отвечать на вопросы, которые любопытны общественности? Тем более, если мое мнение для кого-то интересно. Понятно, что какая-то грань должна быть. Но в целом, я продолжу с вами общаться, дорогие мои.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе упрекнула Веронику Степанову в звездной болезни.