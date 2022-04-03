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Кристина Резцова — о победе в масс-старте: «Уговорила себя, что надо работать, надо дотерпеть»

Кристина Резцова высказалась о своей победе в масс-старте на чемпионате России в Тюмени
Виктория Кравченко
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Биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала победу в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

Спортсменка, представляющая на турнире Ханты-Мансийск, проехала дистанцию за 36 минут 53,6 секунды, допустив 3 промаха на четырех огневых рубежах.

— Все, сезон закончен? — уточнили мы у Кристины, которая в четверг отмолотила две эстафеты за день.

— А не факт. В раздумьях. Думаю пробежать на следующей неделе «Югорский марафон».

— Так там же 50 км!

— Ну и что? Разок бежала уже. Но надо еще раз подумать. Как-то сил совсем уже не осталось. Взвешу все еще раз.

— Как же вы тогда с тремя промахами на лежке умудрились победить?

— Уговорила себя, что надо работать, надо дотерпеть.

Биатлон
Кристина Резцова
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