Кристина Резцова высказалась о своей победе в масс-старте на чемпионате России в Тюмени

Биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала победу в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

Спортсменка, представляющая на турнире Ханты-Мансийск, проехала дистанцию за 36 минут 53,6 секунды, допустив 3 промаха на четырех огневых рубежах.

— Все, сезон закончен? — уточнили мы у Кристины, которая в четверг отмолотила две эстафеты за день.

— А не факт. В раздумьях. Думаю пробежать на следующей неделе «Югорский марафон».

— Так там же 50 км!

— Ну и что? Разок бежала уже. Но надо еще раз подумать. Как-то сил совсем уже не осталось. Взвешу все еще раз.

— Как же вы тогда с тремя промахами на лежке умудрились победить?