Кристина Резцова — о победе в масс-старте: «Уговорила себя, что надо работать, надо дотерпеть»
Кристина Резцова высказалась о своей победе в масс-старте на чемпионате России в Тюмени
Биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала победу в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.
Спортсменка, представляющая на турнире Ханты-Мансийск, проехала дистанцию за 36 минут 53,6 секунды, допустив 3 промаха на четырех огневых рубежах.
— Все, сезон закончен? — уточнили мы у Кристины, которая в четверг отмолотила две эстафеты за день.
— А не факт. В раздумьях. Думаю пробежать на следующей неделе «Югорский марафон».
— Так там же 50 км!
— Ну и что? Разок бежала уже. Но надо еще раз подумать. Как-то сил совсем уже не осталось. Взвешу все еще раз.
— Как же вы тогда с тремя промахами на лежке умудрились победить?
— Уговорила себя, что надо работать, надо дотерпеть.
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