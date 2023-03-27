Бывшая лыжница Шевченко объяснила, как выиграла чемпионат России по биатлону

Российская биатлонистка Наталия Шевченко, в прошлом году перешедшая из лыжных гонок, рассказала о своих ощущениях от победы в чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Она выиграла полминуты у ближайшей преследовательницы, имея только первый разряд.

— Самые крутые эмоции на самом деле, очень-очень рада. Два-три дня вообще жила с мыслью, что как было бы круто стать чемпионом России в свой первый год, тем более в личной гонке. Не могла представлить таких результатов, думала, что первый год будут втягиваться, учиться стрелять, думала, что у меня пойдет тяжело, но все пошло очень хорошо, быстро.

На самом деле, я в этом году уже выполнила мастера спорта, но пока не оформлены документы. В следующем году, думаю, буду мастером. Возможно, моя победа поспособствует привлечению внимания лыжников, которые, может быть, хотят перейти в биатлон, но боятся. Кому передам эстафету? Не знаю. (смеется) да много людей, которые реально боятся попробовать что-то новое, тоже боятся переходить. Я боялась, но родные и Михаил Викторович [Шашилов] уверили меня, что все будет хорошо. Я уже окунулась полностью в биатлон. Попробовать другие виды спорта, прыжки с трамплина? Нет, спасибо, меня это не интересует сейчас, — передает слова Шевченко корреспондент «СЭ».

Второе место на чемпионате России заняла Анастасия Егорова — она пришла с отставанием +35,6 секунды, не допустив ни одного промаха. Третьей финишировала Анастасия Гореева +1 минута 1,3 секунды при двух промахах.