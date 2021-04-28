Биатлонист Слепов завершил карьеру спортсмена и перешел на тренерскую работу

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев сообщил, что биатлонист Алексей Слепов завершил карьеру.

«Алексей закончил карьеру, он переходит на тренерскую работу, этот вопрос мы с ним обговорили», — приводит ТАСС слова Васильева.

24 марта тренер Слепова, Валерий Храмоножкин заявлял, что спортсмен завершил карьеру на фоне допингового разбирательства, однако 25 марта сам спортсмен опроверг эту информацию.

Осенью 2020 года Слепов пропустил третий допинг-тест за год, в связи с чем ему грозила дисквалификация сроком до двух лет. В октябре Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил. Изучив объяснения и медицинские документы, представленные биатлонистом, РУСАДА решило не рассматривать третий пропуск допинг-теста как нарушение правил доступности спортсмена. Однако, спустя неделю агентство изменило свое решение, вновь открыв дело.