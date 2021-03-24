Слепов завершил карьеру на фоне допингового разбирательства
Тренер российского биатлониста Алексея Слепова, Валерий Храмоножкин сообщил, что спортсмен завершил карьеру на фоне допингового разбирательства.
«Ситуация не прояснилась, решения до сих пор нет и неизвестно, когда будет. На этом фоне Алексей принял решение завершить карьеру. Он не дисквалифицирован, имел право выступать дальше, но в связи с тем, что ситуация затянулась и были пропущены все отборочные старты, он решил закончить со спортом», — приводит ТАСС слова Храмоножкина.
Тренер добавил, что Слепов начал работать детским тренером во Владимире.
В октябре Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил. Изучив объяснения и медицинские документы, представленные биатлонистом, РУСАДА решило не рассматривать третий пропуск допинг-теста как нарушение правил доступности спортсмена. Однако, спустя неделю агентство изменило свое решение, вновь открыв дело.
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