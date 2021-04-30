Российская биатлонистка расплакалась, узнав о своей зарплате в 10 тысяч рублей

Российская биатлонистка Маргарита Васильева опубликовала у себя в Instagram реакцию на то, что ее заработная плата составила 10 тысяч рублей.

Спортсменка выложила видео, в котором не смогла сдержать слез.

«Когда узнала, что у тебя зарплата 10 тысяч рублей. Может, пойти работать, а как же результат? А может, кредит взять, чтоб выйти из этой ситуации?», — написала у себя в сторис Васильева.

Из Instagram Маргариты Васильевой pic.twitter.com/oSWgEwrvHv — dolvya (@dolvya1) April 30, 2021

18 сентября 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка трижды за год не предоставила информацию о своем местонахождении. Дисквалификация Васильевой закончилась 18 марта 2021 года.