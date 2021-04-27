Популярный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал предварительный состав сборной России по биатлону на предстоящий сезон-2021/22.

«Видим интересную деталь: Каминский и Шашилов остаются старшими тренерами сборной, но созданы еще группы. Сергей Башкиров — опытный наставник, хотя и молодой. В недавнем прошлом тренер сборной команды, прошел школу Падина и Касперовича, в последнее время работал в команде Санкт-Петербурга у Дмитрия Васильева. Именно Башкиров и его группа будут готовить Логинова, Гараничева и Цветкова. Башкиров — очень хороший специалист. Не только стрелковый, но и функциональный. Мы видим, что Латыпов, Елисеев и Халили — это уже группа старшего тренера Каминского. Вот оно разделение.

И у женской команды такая же ситуация. Сильнейшие спортсменки — у Шашилова, но у Куваева — и Павлова, и Акимова. Пока составы предварительные, и ближайший резерв будет пополнять составы Башкирова и Куваева.

Поэтому вот они составы, крайне любопытно, группы будут конкурировать между собой. Разные системы и методики подготовок. Мы видим, что Логинов не будет готовиться вместе с Каминским, но тем интереснее будет наблюдать за конкуренцией внутри групп и становлением сборной команды после серьезной работы. Ждем новых результатов, новостей и так далее», — сказал Губерниев в своем Telegram-канале.

В следующем сезоне запланированы Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.