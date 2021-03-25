Слепов опроверг информацию о завершении карьеры из-за допингового расследования

Российский биатлонист Алексей Слепов сообщил, что не завершал карьеру из-за допингового разбирательства и продолжает тренироваться, чтобы участвовать в соревнованиях.

«Я ничего не завершал, продолжаю тренироваться. Но пока идут разбирательства, я просто параллельно тренирую детей во Владимире. В данный момент я не принимаю участия в соревнованиях не из-за того, что завершил карьеру, а потому что занимаюсь другим делом.

Возможно, через пару дней поеду на чемпионат России, я и готовился к тому, что поеду выступать от Санкт-Петербурга на турнире», – заявил ТАСС Слепов.

24 марта тренер российского биатлониста Алексея Слепова, Валерий Храмоножкин сообщил, что спортсмен завершил карьеру на фоне допингового разбирательства.

В октябре Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил. Изучив объяснения и медицинские документы, представленные биатлонистом, РУСАДА решило не рассматривать третий пропуск допинг-теста как нарушение правил. Но спустя неделю агентство изменило свое решение и снова открыло дело.