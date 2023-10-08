Биатлон: даты и турниры сезона 2023 / 2024 в России

Чемпионат России по биатлону пройдет в марте 2024 в Тюмени

Календарь российских биатлонных соревнований.

Кубок России 2023/2024 по биатлону включает в себя пять этапов. Турнир стартует первым этапом в Ханты-Мансийске 23 ноября, финальный пятый этап состоится в Уфе в конце февраля — начале марта 2024 года. В расписании возможны изменения.

Чемпионат России пройдет в марте 2024 года в Тюмени. В расписании соревнований по ходу сезона возможны изменения.

Российские турниры по биатлону в сезоне — 2023 / 2024