Белозеров сообщил о случаях заражения коронавирусом в сборной России

Тренер резервной мужской сборной России Сергей Белозеров рассказал о случаях заражения коронавирусом в команде. Два члена сервис-бригады, биохимик и массажист заразились коронавирусом, находясь в расположении сборной, сообщает РИА «Новости».

В среду стало известно, что российский биатлонист Александр Поварницын и четыре человека из персонала мужской сборной России заразились коронавирусом на сборе в Алдане. Ранее COVID-19 был обнаружен у другого биатлониста сборной Петра Пащенко.

«Тренерский штаб как раз у нас здоров и в основной, и в резервной команде. За два дня до отъезда положительный тест сдал Поварницын, а до это заразились два члена сервис-бригады, биохимик и массажист резервной команды. У Пащенко тест показал отрицательный результат, завтра будет сдавать еще один. Пока никому из них нельзя уезжать, у каждого должно быть два отрицательных результата. Все держится на контроле. Также много моментов с продлением проживания, питания, билетов. Завтра старший тренер сборной Юрий Каминский начнет обсуждение этих вопросов», — сказал Белозеров.