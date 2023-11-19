Смольский победил в гонке преследования на этапе Международной лиги биатлона

Антон Смольский одержал победу на этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Белорусский спортсмен показал время 32 минуты 53,1 секунды, допустив 1 промах.

Вторым финишировал Антон Бабиков, отстав от победителя на 23,7 секунды и допустив 1 промах. Третьим завершил гонку Карим Халили +30,5 секунды при 1 промахе.

18 ноября Халили одержал победу в масс-старте.

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Кубок Международной лиги клубного биатлона

Ханты-Мансийск

Гонка преследования

Мужчины

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 32.53,1 (1 промах)

2. Антон Бабиков + 23,7 (1)

3. Карим Халили + 30,5 (1)

4. Никита Лобастов (Белоруссия) + 43,8 (0)

5. Никита Поршнев + 52,3 (1)

6. Василий Томшин + 53,5 (0)

7. Эдуард Латыпов + 56,7 (3)

8. Александр Поварницын + 57,5 (2)

9. Виктор Плицев + 1.01,8 (3)

10. Дмитрий Иванов + 1.23,2 (1)