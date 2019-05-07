Олимпийский чемпион 2014 года, бывший биатлонист Антон Шипулин принял решение завершить профессиональную карьеру, потому что не видел мотивации и испытывал проблемы со здоровьем после того, как спортсмена не допустили на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Шипулин завершил карьеру в декабре 2018-го.

– Завязывать со спортом надо тоже вовремя. Были определенные проблемы со здоровьем, потом ситуация с полицией Австрии – все в кучу, а потом еще не пригласили на Олимпиаду... Я выходил на тренировки и понимал, что нет той мотивации, которая раньше была. Не могу переступить через себя и тренироваться ради того, чего не видно впереди. Постоянно выкладываюсь, не вижу семью, а кто-то может приехать завтра и сказать тебе: "Ты не поедешь на чемпионат мира". Зачем это надо? – сказал Шипулин интервью Марии Командной на Youtube-канале Commandos.

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