Олимпийский чемпион 2014 года, бывший биатлонист Антон Шипулин согласен с мнением, что Международный олимпийский комитет (МОК) и другие организации используют двойные стандарты в отношении российских спортсменов.

– У нас очень мало говорят о допинге. Нужно больше это обсуждать, необходимо серьезнее наказывать за его применение. Это поменяло бы ситуацию в лучшую сторону. Возьмем Олимпиаду-2018 года. Считалось, что наши спортсмены попали в списки Родченкова, но возьмем Матвея Лапшина. Я против него ничего не имею, он хороший парень. Матвей ушел в сборную Южной Кореи и смог спокойно выступать за эту национальную команду, хотя сам был в этих злополучных списках. Мне до сих пор МОК не ответил на этот вопрос, – признался Шипулин в интервью Марии Командной на Youtube-канале Commandos.

Антон Шипулин: "За год до Олимпиады косвенно предлагали принимать допинг"