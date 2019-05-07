Олимпийский чемпион 2014 года, бывший биатлонист Антон Шипулин признался, что ему косвенно предлагали принимать допинг перед Олимпиадой.

– Предлагали ли мне когда-нибудь допинг? Косвенно такие предложения были. Я всегда отвечал на них: "Никогда ко мне не подходите". За год до Олимпийских Игр приходят всякие разные интересные товарищи. Заходили психологи, люди, которые засовывают какой-то резервуар, от которого лыжи поедут намного лучше. Таких кадров достаточно много в спорте, поэтому главное абстрагироваться от них и идти своей дорогой. Спортсмены приходят в сборную наивные, послушали этих людей и попались на допинге, – сказал Шипулин в интервью Марии Командной на Youtube-канале Commandos.

Все о биатлоне – здесь