Анфиса Резцова: «Буду подавать в суд на Губерниева»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявила, что подаст в суд на Дмитрия Губерниева из-за заявлений о завоеванных «на допинге» олимпийских медалей.

— Мне надоело об этом разговаривать, всю неделю мозг выносят, особенно слова Губерниева. Обвинения в допинге? Я просто буду подавать в суд за эти слова и думаю, что буду права и я выиграю. Последние заявления — это уже чересчур. Он оскорблял других спортсменов, но происходящее сейчас — это перебор, — сказала Резцова. (Дмитрий Кузнецов)