Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон
Допинг

Анфиса Резцова: «Буду подавать в суд на Губерниева»

18:37
Олимпийские чемпионы Анфиса Резцова — Александр Привалов (справа. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Олимпийские чемпионы Анфиса Резцова — Александр Привалов (справа. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Теги:

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявила, что подаст в суд на Дмитрия Губерниева из-за заявлений о завоеванных «на допинге» олимпийских медалей.

Дмитрий Губерниев и&nbsp;Анфиса Резцова.«Рот закрой» и «Все золото на допинге». Как ссорятся Губерниев и Резцова

— Мне надоело об этом разговаривать, всю неделю мозг выносят, особенно слова Губерниева. Обвинения в допинге? Я просто буду подавать в суд за эти слова и думаю, что буду права и я выиграю. Последние заявления — это уже чересчур. Он оскорблял других спортсменов, но происходящее сейчас — это перебор, — сказала Резцова. (Дмитрий Кузнецов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир