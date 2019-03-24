Александр Поварницын: "Выхожу на гонки, но не думаю, что я конкурентоспособен"

Российский биатлонист Александр Поварницын подвел итоги завершающегося сезона. В общем зачете Кубка мира 24-летний спортсмен занял 53-е место, набрав 66 очков.

– Для меня это знаковый сезон, состоялся переход не от кубка IBU на кубок мира, а от кубка России к международным стартам, – сказал Поварницын в интервью Калашников Media. – Если соревноваться на кубке IBU, я там готов выходить и головой бороться за любые медали. Теперь мне нужен следующий шаг. Сделать так, чтобы в Кубке мира я сначала боролся бы за топ-15. Преодолев этот барьер, делать следующий шаг.

​Я выхожу на гонку и не думаю, что я конкурентоспособен. Я пока осваиваюсь, мне просто интересно, привыкаю к этой атмосфере, привыкаю к скоростям. Мне просто нужно немного больше времени, чтоб адаптироваться.