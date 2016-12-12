Александр Касперович: "В женской сборной пока рано проводить ротацию между группами"

Главный тренер сборной России Александр Касперович подчеркнул, что пока рано говорить о ротации между группами в женской команде. По словам Касперовича, на данный момент команда в поиске четверки, которая будет собрана на чемпионат мира.
– По поводу ротации в женской команде: мы сегодня собрались тренерским штабом и приняли решение, что пока еще рано проводить ротацию между группами, – приводит СБР слова Касперовича. – Сегодня в хорошем состоянии на этапах Кубка IBU Ульяна Кайшева и Виктория Сливко, Дарья Виролайнен также неплохо пробежала. Но скорость у них пока еще не та, на которую мы рассчитываем. Поэтому решением тренерского штаба оставляем те же составы, чтобы спортсмены набрали оптимальную форму. И Кайшева, и Сливко в числе кандидатов для выступления на этапах Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Там будут эстафеты, индивидуальные гонки, контактные виды программы. На сегодняшний день мы находимся в поиске четверки, которая будет собрана на чемпионат мира.
Думаю, что Ульяне Кайшевой нужно еще немного прибавить, чтобы поймать кураж. У нас стоит задача – подготовить команду и выставить сильнейший состав на чемпионат мира. И в дальнейшем рассматривать план с прицелом на Олимпийские игры. Мы рассматриваем и Кайшеву, и Сливко как кандидатов в эстафете – однозначно дадим им шанс проявить себя.
Союз Аполлонович
В ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ ПОКА РАНО ПРОВОДИТЬ РОТАЦИЮ МЕЖДУ ГРУППАМИ"__________ В следующем году надо пробовать)). Как же вы все .....!!!
13:14
Sacrifice
Это уже ни в какие ворота не лезет! Пусть Кайшева и Сливко занимают 60-е места чем Слепцова и Загоруйко. Наберутся опыта. В ИБУ опыта не набраться. Касперович - вредитель. Дальмайер, Бреза, Аймонье, Хэйки - вот к чему надо стремиться. Тренерский штаб либо слеп и глуп, либо в сборную берут по блату.
13:06
bolelschik.volga34
Нужна срочная ротация в тренерском штабе. Если летом не заложили базу, зимой она не появится. Уже сейчас видно, что ОЧЕРЕДНОЙ СЕЗОН ЗАВАЛЕН. Это сборище бездарей и пенсионерок пора выгонять.Этот гнойник надо удалять как можно скорее.
10:50
Delavar-80
Мне кажется болельщикам уже в пору писать письма и собирать подписи! Это невозможно. А соответствующим органом на предмет коррупции провести проверку всего штата Женской Биатлонной Сборной, и особое внимание обратить на счета тренеров этой команды. Я не знаю какое объяснение еще может быть у той ситуации, которая творится в женской сборной!
10:04
Delavar-80
Касперович - Вы мягко говоря ... слепы. Как никогда Вы слепы. У вас в составе сейчас возрастные спортсменки. Почти всем на ОИ-2016 в Корее будет за 30 лет. Вы считаете что они только прибавят!?? Да они сейчас пешком ходят!!! Моложе они не станут. Почему Вы не делаете поправку на возраст, почему Вы откровенно задвигаете молодежь???? Если у вас даже сейчас НЕТ РЕЗУЛЬТАТА? с молодежью он точно не будет хуже. Кайшева не пробежит хуже половины этого состава!
10:00
ухтышъ
Чтоб ты подавился, и те с кем ты принял такое решение!!!
09:52
Урфин_Я
Гореть в аду тебе, Касперович!!! И желательно еще при жизни!!!
09:32
alex1966
Санек, пора тебя менять.
08:59
болото
Касперович ,с ума выжил, а Слепцовой твоей прибавить не надо, то ноги свело, то руки мерзнут, выше 50 места не поднимается, авансов они не выдают молодым- это слова барнашова, а слепцовой , да загоруйко, которая в преследование не попала, авансы выдавать можно, позорище, у французов- молодежь, у австриек молодежь,у хохлов и то молодежь, а наши все своих протеже пропихивают. Касперовича и барнашова гнать к черту. Кравцов, сквозь свои очки видит бардак или нет.Смотреть женский биатлон нет желания,тошнит от слепцовой, да и загоруйко двух слов связать не могла, не место им в команде. И еще интересно Слепой не стыдно, в интервью говорить вот ноги свело, бежать не могла,иди лечись, если не можешь, но совести у этой дамы явно нет, как и стыда
06:39
PallMall
Почему не приводите информацию целиком? Касперович дальше сказал следующее: "Думаю, что Ульяне Кайшевой нужно еще немного прибавить, чтобы поймать кураж. У нас стоит задача — подготовить команду и выставить сильнейший состав на чемпионат мира. И в дальнейшем рассматривать план с прицелом на Олимпийские игры. Мы рассматриваем и Кайшеву, и Сливко как кандидатов в эстафете — однозначно дадим им шанс проявить себя. Мы долго дискутировали относительно выступления Кайшевой и Сливко в Нове Место, но мы смотрим вперед: сейчас девочки были в Риднау, на высоте 1400 м, следом будет Обертиллиах — там тоже 1400 м высота. Мы хотим, чтобы девочки «добрали» горной подготовки, чтобы в дальнейшем функциональное состояние позволяло им конкурировать в январе."
01:21