Акимова никогда ранее не поднималась выше 12-го места

Победив в спринте в Нове-Место, Татьяна Акимова не только установила личный рекорд, но и впервые в карьере попала в десятку на этапах Кубка мира. Ранее лучшим результатом 26-летней россиянки, стартовавшей в 24 гонках в рамках Кубка и чемпионатов мира (включая эстафеты), было 12-е место на этапах в Ханты-Мансийске в 2015 году и в Эстерсунде менее месяца назад. (Кирилл БУРДАКОВ)

Акимова выиграла спринт в Нове-Место

Лучшие результаты Татьяны Акимовой на этапах Кубка мира