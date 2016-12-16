Акимова никогда ранее не поднималась выше 12-го места

Победив в спринте в Нове-Место, Татьяна Акимова не только установила личный рекорд, но и впервые в карьере попала в десятку на этапах Кубка мира. Ранее лучшим результатом 26-летней россиянки, стартовавшей в 24 гонках в рамках Кубка и чемпионатов мира (включая эстафеты), было 12-е место на этапах в Ханты-Мансийске в 2015 году и в Эстерсунде менее месяца назад. (Кирилл БУРДАКОВ)
Акимова выиграла спринт в Нове-Место
Лучшие результаты Татьяны Акимовой на этапах Кубка мира
|
Сезон
|
Этап
|
Гонка
|
Место
|
2016/17
|
Нове-Место
|
Спринт
|
1-е
|
2015/16
|
Ханты-Мансийск
|
Спринт
|
12-е
|
2016/17
|
Эстерсунд
|
Индивидуальная
|
12-е
|
2015/16
|
Ханты-Мансийск
|
Преследование
|
14-е
|
2015/16
|
Преск-Айл
|
Преследование
|
19-е
|
2016/17
|
Поклюка
|
Преследование
|
20-е
Don Miguel
Понятно, что сейчас всем не до биатлона, мусолят только допинг. И СЭ своими непрофессиональными комментариями способствует появлению комментариев от всяких "положительных проб". По мне, если хочешь оскорбить, сделай так, чтобы в ответ можно было дать в морду. А не прикрывайся "положительной" или еще какой пробой. А я все к тому, что НИКТО (или я не видел?) пока не сказал, что в воскресный масс-старт у нас попадает пока всего.... одна спортсменка. Понятно, кто. Непонятно, где другие.
10:43 17 декабря
Проба положительна
Дисква скоро 100%
21:54 16 декабря