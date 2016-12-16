20:53 16 декабря | БИАТЛОН

Акимова никогда ранее не поднималась выше 12-го места

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Победив в спринте в Нове-Место, Татьяна Акимова не только установила личный рекорд, но и впервые в карьере попала в десятку на этапах Кубка мира. Ранее лучшим результатом 26-летней россиянки, стартовавшей в 24 гонках в рамках Кубка и чемпионатов мира (включая эстафеты), было 12-е место на этапах в Ханты-Мансийске в 2015 году и в Эстерсунде менее месяца назад. (Кирилл БУРДАКОВ)

Акимова выиграла спринт в Нове-Место  

Лучшие результаты Татьяны Акимовой на этапах Кубка мира

Сезон

Этап

Гонка

Место

2016/17

Нове-Место

Спринт

1-е

2015/16

Ханты-Мансийск

Спринт

12-е

2016/17

Эстерсунд

Индивидуальная

12-е

2015/16

Ханты-Мансийск

Преследование

14-е

2015/16

Преск-Айл

Преследование

19-е

2016/17

Поклюка

Преследование

20-е
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Don Miguel

Понятно, что сейчас всем не до биатлона, мусолят только допинг. И СЭ своими непрофессиональными комментариями способствует появлению комментариев от всяких "положительных проб". По мне, если хочешь оскорбить, сделай так, чтобы в ответ можно было дать в морду. А не прикрывайся "положительной" или еще какой пробой. А я все к тому, что НИКТО (или я не видел?) пока не сказал, что в воскресный масс-старт у нас попадает пока всего.... одна спортсменка. Понятно, кто. Непонятно, где другие.

10:43 17 декабря

Проба положительна

Дисква скоро 100%

21:54 16 декабря

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