Акимова выиграла спринт в Нове-Место

Россиянка Татьяна Акимова стала победительницей спринта на этапе Кубка мира в Нове-Место. Для 26-летней Акимовой это не только первая победа, но и первый подиум в карьере. До этого в личных гонках Акимова не поднималась выше 12-го места.
Второй стала француженка Анаис Шевалье, третьей – американка Сьюзен Данкли.
Нове-Место (Чехия)
Кубок мира
Женщины
Спринт, 7,5 км
1. АКИМОВА (Россия) - 21.58,9 (0 шт. кругов)
2. А. Шевалье (Франция) - отставание 4,3 (0)
3. Данкли (США) - 5,1 (0)
4. Дальмайер (Германия) - 16,5 (2)
5. Мякяряйнен (Финляндия) - 18,2 (2)
6. Бреза (Франция) - 18,4 (2).
31. ПОДЧУФАРОВА (Россия) - 1.18,9 (1)
32. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 1.19,3 (1)…
47. СЛЕПЦОВА (Россия) - 1.38,3 (2)…
63. ГЛАЗЫРИНА (Россия) - 2.00,6 (3)
capitan76
maximalist-ДАЕШЬ ЧЕТВЕРКУ МОЛОДЫХ И ДЛИННОНОГИХ, А МЕТКОСТЬ ПРИДЕТ!-ты ничего не понимаешь!!!спроси у Сергея Тарасова в Барнауле он тебе объяснит,что длинноногие ВООБЩЕ не попадают по росту в биатлон,а стрельба не прийдет ВООБЩЕ НИКОГДА!!! Насчет ВООБЩЕ НИКОГДА - это не правда. Слишком всё индивидуально, чтобы так огульно заявлять.
22:33
частокол правды
maximalist-ДАЕШЬ ЧЕТВЕРКУ МОЛОДЫХ И ДЛИННОНОГИХ, А МЕТКОСТЬ ПРИДЕТ!-ты ничего не понимаешь!!!спроси у Сергея Тарасова в Барнауле он тебе объяснит,что длинноногие ВООБЩЕ не попадают по росту в биатлон,а стрельба не прийдет ВООБЩЕ НИКОГДА!!!
22:14
частокол правды
Почему из многих десятков прошедших через сито русского биатлона прощла Акимова?Потому что она из Семеновой стала Акимовой,а остальные,часто более талантливые заканчивают со спортом потому что никому не нужны.а" выкатывают" акимовых,виролайнен,резцовых,гербуловых,вот такой спорт-такая жизнь!
22:10
vitvk
Молодец!!! Остальных на IBU...
21:32
capitan76
Вот всегда интересно было: хают наших за отсутствие внешней красоты, а криворотую Дальмайер восхваляют. Это по каким канонам красоты? Одна радость, что Доротея вне конкурса, даже у всех чмоков вместе взятых))))
21:21
pikvl
Самое главное, что радует - ход! Причем явно последний круг полетела на крыльях после того, что услышала свой результат. До этого шла не очень. Вывод: у девчонок психология - половина дела! Будут победы, придет уверенность, тогда держись, соперники!! ВЕРИМ!!
21:17
rusfed 2.0
Красотка! Поздравляю! )
21:14
rusfed 2.0
Красотка! Поздравляю!
21:11
Solace.
Браво, Таня) Невероятно!Сенсация прям)
21:07
tryam
одним промахом меньше звезд которые по 2 штрафа и наша бы в тройку не попала бы
21:02
Zlon
Это конечно суперсенсация, но скорее всего однодневка. Стабильности, то бишь признака мастерства не будет (имхо). Результаты остальной четверки как раз стабильны (30-е и 60-е места).
21:01
CanagliaVova
Чмоку ждем. Он всегда всех заслуженно выигравших любит и поздравляет :-D
20:56
ИГл
"Наверно съела что-нибудь"...
20:55
dim777.
Читалось ! Легко ! На классе !
20:54
PallMall
Казахские калмычки самые лучшие и красивые в мире!
20:52
maximalist
ДАЕШЬ ЧЕТВЕРКУ МОЛОДЫХ И ДЛИННОНОГИХ, А МЕТКОСТЬ ПРИДЕТ!
20:51
Boleijj protiv
Акимова: "Я приняла решение обожраться допингом и выиграть хоть что-то, ведь стало понятно, нас дисквалифицируют, уходить так с музыкой".
20:51
jаhlexx
Молодчина, но к сожалению Макларен её похоронит...
20:48
кузя23
Таню с победой!!
20:45
ural51
Настоящая сенсация! Татьяна - молодчина! Теперь уверенность к ней должна придти и она может стать настоящим лидером нашей женской сборной. Удачи!
20:44
DV1981
Заткнитесь злопыхатели)))На классе)))
20:44
Bugssss
Нааааааааккккконнннннееееееццццццц тооооооооо!!!!!!!!
20:40
shpasic
Лаурочка на классе два промаха настреляла, просто пешком всю дистанцию ходила, а так бы (виртуально) она, конечно, ууууух!
20:40
maximum080
с дуру, но умка
20:39
Vlaer
Браво! Это фантастика!!! кто бы мог подумать! Значит могут! Успехов! С победой!! Так держать!!! Ура!
20:38
Ж и в о й
Браво, Танюша! С почином! Какая приятная неожиданность! Кто бы мог подумать! Вот это сенсация! И стреляла отлично, и ходом была хороша! Умничка!
20:38
shumi777
Молочинка Танюшка. Остальные просто дно!
20:38