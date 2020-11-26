Если снимать целую команду из-за одного заражения, можно вообще не начинать сезон.

Дело не дошло даже до первой гонки, а российский биатлон уже попал в беду. Причем вины спортсменов, тренеров или руководства в этом не было. Против нас сыграла коронавирусная рулетка. В среду команды в полном составе сдавали тесты и в трех сборных выявили положительные результаты: у Латвии, Молдовы и России. Отягощалась информация недавними сообщениями от официальных лиц: один больной может означать временное отстранение всей команды. Ковид нашли сразу у четырех наших: у врачей Романа Лейфера и Евгения Шутова, массажиста Валерия Лашина, а также чемпиона мира-2017 Антона Бабикова.

Для нашей делегации это стало шоком, потому что накануне выезда аналогичные тестирования давали у всех отрицательный результат. Предъявлять что-то «заболевшим» глупо и бессмысленно. Подхватить заразу можно, где угодно и никакие меры предосторожности не дают абсолютных гарантий. Уже в четверг «корона» выплыла во французской и румынской сборных.

Команде дали зеленый свет, но Бабикова и Гараничева временно закрыли

Сразу было ощущение, что снимать всю команду из-за одного случая заражения — излишняя мера. У кого нашли «корону» — того и на карантин. Как в футболе. Если у остальных все тесты отрицательные, зачем так усложнять? И собственноручно обесценивать весь Кубок мира. Если настолько страшно, зачем вообще было начинать?

Параллельно с биатлонными разборками в Контиолахти развилась драма в другом финском городке — Руке. Там коллегой Бабикова по несчастью стал тренер лыжной норвежской сборной Эйрик Мюр Носсум. В результате чего вся команда викингов отправилась в карантин и была под угрозой снятия. А вы представляете, что такое лыжные гонки без Норвегии? Позже выяснилось, что второй тест Носсума оказался отрицательным и первый признали ложноположительным. Однако перепугаться успели все. Без Норвегии и России лыжи теряют, наверное, процентов 80 своей аудитории. Биатлон без этих же стран, плюс Германии и Франции, тоже вряд ли будет иметь хоть какие-то рейтинги.

Не говоря уже про нюансы. Вот представьте, какой сумбур начнется в Лиге наций? Наверху окажутся те страны, которые будут болеть реже. О спортивном принципе можно забыть сразу. Да и с общим зачетом Кубка мира может получиться сумасшедшая история. Чиновники международной федерации, говоря о карантине сборных из-за одного случая, наверняка обдумывали все это. Обсуждали. Вроде бы решили. Но когда весь ужас ситуации встал перед ними в полный рост на первом же этапе, поняли — не вариант.

Практически сутки велись переговоры относительно российской сборной. К счастью, здравый смысл восторжествовал. В Контиолахти побегут все, кроме Бабикова и Евгения Гараничева, который попал «за компанию». Его поселили в одном номере с Антоном и при таких раскладах, даже, несмотря на отрицательный тест, рисковать не стали.

Стартуем в субботу

Первый этап Кубка мира включает в себя всего два женских и два мужских старта — индивидуалки и спринты. Сезон начнется в субботу с индивидуальных гонок. В мужской команде в рабочем состоянии остались Александр Логинов, Матвей Елисеев, Семен Сучилов, Эдуард Латыпов и Петр Пащенко. Женская будет представлена в полном составе: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина и Тамара Воронина. На каждую дистанцию можно будет выставить четыре человека. И сейчас тот редкий случай, когда просто участие уже можно приравнивать к победе.

Расписание первого этапа Кубка мира в Контиолахти:

28 ноября, 13:00. Мужчины. Индивидуальная гонка

28 ноября, 16:20. Женщины. Индивидуальная гонка

29 ноября, 12:30. Мужчины. Спринт

29 ноября, 15:40. Женщины. Спринт