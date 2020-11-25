Сборная России остается без Кубка мира в Контиолахти? Виноват COVID

Международный союз биатлонистов подтвердил, что в сборной России после прибытия в Финляндию были выявлены случаи коронавируса у спортсменов.

Наша команда добралась до финского Контиолахти, где пройдут два стартовых этапа Кубка мира. Сразу после приезда все спортсмены и персонал, как положено, сдали тесты на коронавирус. И вот сегодня IBU объявил, что в трех командах — России, Латвии и Молдавии — выявлены положительные тесты. Все члены этих команд уже изолированы. Но что с ними будет дальше, пока непонятно. Но прогнозы не самые радостные.

С заболевшими наверняка контактировала вся команда

«Если подтвердится, сборная России на старт не выйдет», — написал в своем Телеграм-канале комментатор Дмитрий Губерниев, который находится в Финляндии на месте событий. По словам Губерниева, коронавирус подозревают у четырех членов команды — одного спортсмена и трех представителей сервисного персонала.

Главный тренер команды Валерий Польховский в интервью «Р-Спорт» в прогнозах пока был более осторожен.

— Да, в нашей команде есть случаи заражения коронавирусом, — заявил Польховский. — Вся команда изолирована до завтрашнего утра. Сегодня будет заседать комиссия IBU, где будет принято решение. Не могу сказать, кто заразился, будет неправильно. Давайте подождем до решения, которое сегодня вечером будем обсуждать.

Проблема в том, что как такового единого антиковидного регламента в мировом спорте до сих пор не существует. Каждая международная федерация решает этот вопрос по-своему. Причем нередко «переобувается», и регламент вдруг начинает меняться уже по ходу дела.

Логика говорит о том, что как минимум на стартовые гонки этапа в Контиолахти, которые состоятся 28 ноября, российская команда точно не выйдет. Потому что все наши спортсмены добирались до Финляндии одним автобусом, то есть провели долгое время в замкнутом пространстве и без всякой социальной дистанции. И наверняка без масок — выдержать в них почти сутки нереально.

Дальше все будет зависеть от воли IBU. Если россиян отправят домой, то мы можем попрощаться со сдвоенным этапом в Контиолахти целиком. То есть остаться без стартов аж до 7 декабря, до следующих гонок в Хохфильцене. Лучший исход — если на карантин посадят только заболевших, а остальным разрешат стартовать.

В теории такое тоже возможно, но для IBU это большой риск. Ведь инкубационный период коронавируса довольно велик, и спортсмены с высокой долей вероятности могут сдать положительные тесты еще через три-пять дней, успев перезаражать к тому времени полпелотона. Третий выход — изолировать всех, кто контактировал с заболевшими, но разрешить привезти из России запасных. В принципе глава СБР Виктор Майгуров держал в уме такой вариант, делая визы спортсменам из резерва.

Прыгунов с трамплина в идентичной ситуации отправили домой

В принципе появление коронавируса в российской сборной уже не должно никого удивлять. Число спортсменов, которые у нас уже переболели, идет на десятки. В мужской команде это Петр Пащенко (он уже выздоровел и вернулся на Кубок мира с антителами), плюс прямо сейчас сидят на карантине Никита Поршнев и Александр Поварницын.

Женщин зараза тоже не миновала: там лечатся Виктория Сливко, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко. Причем они узнали о заражении случайно, во время планового тестирования. А до того спортсменки были на сборе и принимали участие в тренировках.

Параллельно с нашей вспышка коронавируса произошла и в команде Словакии. Там заболели оба лидера — сестры Паулина и Ивона Фиалковы плюс несколько человек из персонала. Но словакам повезло, что вирус они выявили еще до отъезда в Финляндию. И теперь все заболевшие сидят в изоляции дома, а остальная команда спокойно готовится к стартам.

Похожая беда случилась и совсем по соседству — тоже в финской Руке, где к старту сезона готовились российские прыгуны с трамплина. Там коронавирус нашли всего у одного человека — нашего прыгуна Михаила Максимочкина. Но всю команду без вопросов даже не посадили на карантин, а отправили домой. Таков регламент Международной лыжной федерации (FIS). Возьмут ли с нее пример боссы биатлонистов — узнаем уже совсем скоро.