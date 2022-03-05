Олимпийская чемпионка по лыжам взяла первую медаль в биатлоне. Нильссон удивляет!

Переход, который казался авантюрным, принес первый подиум.

Кубок мира

Женщины. Спринт

1. Дениз Херманн (Германия) — 20.08,6 (1 шт. круг)

2. Тириль Экхофф (Норвегия) — отставание 5,0 (1)

3. Стина Нильссон (Швеция) — 5,2 (1)

4. Ханна Эберг (Швеция) — 6,8 (1)

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 15,5 (1)

6. Ванесса Фойгт (Германия) — 16,7 (0)

Биатлонисты из России и Белоруссии вынужденно пропускают три постолимпийских этапа Кубка мира — Контиолахти, Отепя и Холменколлен. В связи с этим интерес к ним в нашей стране, естественно, упал. Тем не менее в гонках Финляндии проходит немало любопытного, в том числе и для нашего зрителя. Так в составе эстафетной сборной Норвегии победила скандинавка с русскими корнями, которая совсем недавно испытывала колоссальные проблемы со здоровьем на Олимпиаде-2022. А в личном спринте третьей неожиданно стала шведка Стина Нильссон — звезда лыжных гонок, которая совсем недавно перешла в биатлон.

Стина попала на Олимпиаду, но так и не пробежала в Пекине ни одной гонки

Ровно два года прошло с момента объявления Нильссон о желании выступать в биатлоне до первого подиума на серьезном турнире. 22 марта 2020 года она заявила, что следующий год будет бегать уже с винтовкой за плечом, а 14 ноября того же года выступила на этапе Кубка Норвегии. Ко второй половине сезона ее стали подключать к Кубку IBU, но даже на турнирах рангом ниже занять призовое место олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 в спринте не получалось. Самая высокая ее позиция — восьмое место в гонке преследования. Тем не менее она завоевала несколько медалей на летнем чемпионате Швеции, чем заслужила себе место на Кубке мира на будущий год. Стина показывала прогресс и пару раз даже заезжала в первую десятку, тем не менее ее попадание в олимпийскую сборную многих удивило.

Сильная сборная во главе с сестрами Оберг славится своей внутренней конкуренцией. Неужели в ней есть место девушке, которая, хоть и быстро бежит, стрелять начала всего-то в прошлом сезоне? Тем не менее в Пекин Нильссон поехала, правда, просидела все Игры в отеле. Тренеры так и не решились выставить ее ни на одну гонку, поскольку в условиях ветреного Чжанцзякоу даже опытные снайперы заходили на несколько штрафных кругов. А вот постолимпийские этапы Кубка мира часто благосклонны к тем, кого обидела судьба на самой Олимпиаде. Так и Стина в первой же своей гонке стала третьей в спринте Контиолахти. Она ожидаемо показала лучший ход, правда, Эльвира Оберг уступила соотечественнице только две секунды. Успех стал возможен благодаря надежной стрельбе. Нильссон уверенно прошла «лежку», причем работала быстро. На стойке сорвала одну мишень, долго выцеливала после промаха последнюю. Но главное — закрыла.

Лучший трансфер из лыж в биатлон до сих пор на счету Анфисы Резцовой

Любопытно, что победила немка Дениз Херманн — еще одна экс-лыжница, пусть и без такого большого числа личных наград, как у Нильссон. Помимо золота Игр в Корее у Стины есть еще две серебряные олимпийские награды и две бронзовые. Также шведка дважды выигрывала чемпионат мира и 23 раза — этапы Кубка мира. Причем лучший сезон она провела непосредственно перед уходом в биатлон, чем удивила многих. Но критику слушать Нильссон не хотела, ведь ее с детства интересовал биатлон. Девушка с завистью смотрела на тренировки биатлонисток, поэтому решила дать волю своей мечте. Херманн ее в этом поддержала сразу после принятого решения. «Она должна быть готова к тому, что поначалу не все пойдет так хорошо, как она надеется. Адаптация займет у нее много времени, но я думаю, что она справится», — сказала Дениз, которая поначалу также не блистала на рубеже.

Вообще, переходы из лыж в биатлон не такая редкость, особенно часто мы их встречали на рубеже 1990-х, когда формировался женский биатлон и гонки получили олимпийский статус. В погоне за большими призовыми много кто решался на авантюру, но в большинстве случаев либо попытка была неудачной, либо же в лыжах о человеке мало кто слышал, зато в биатлоне он расцветал. Единственный случай, когда удалось выиграть олимпийское золото сразу и в лыжах, и биатлоне, на счету у нашей Анфисы Резцовой. С этим достижением поспорить Нильссон сможет теперь только через четыре года ОИ в Италии. Учитывая, что до первого подиума Кубка мира ей понадобилось всего 14 месяцев, фантастическим сценарий точно не выглядит, к тому же Стине всего 28 и продержаться до следующих Игр она вполне способна.

Российские биатлонисты с трудом возвращались домой

Российские и белорусские биатлонисты конец сезона пропустят. Это вызовет ряд проблем с потерей квот. Но главное сейчас, чтобы эти квоты в принципе были актуальны к старту следующего сезона. Пока что первостепенной задачей было вернуть уже отправившихся в Европу спортсменов в Россию, где им предстоит выступить на местных соревнованиях. С учетом ограничений по авиаперелетам задача была сложной. Участники Олимпиады так в Европу и не выбрались, с проблемами столкнулись прежде всего участники Кубка IBU. Александр Поварницын, Василий Томшин, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Наталья Гербулова и другие в последние дни сидели на сборе в горах, готовясь к концовке сезона.

Путь в Россию им предстоял непростой. Из Антерсельвы автобусом до Вены, из столицы Австрии самолетом до столицы Финляндии, а из Хельсинки автобусом до Санкт-Петербурга. Добавим время на стыковки, прохождение границы (со спортивным оружием сейчас это нетривиальная задача) и получим мучительные три с лишним дня на дорогу. Причем ехать пришлось с баулами, инвентарем и даже велосипедами. В отсутствие наших если вы решитесь на просмотр биатлона (а его продолжает транслировать Eurosport и сайт IBU с интершумом), то можете поддержать спортсменов с русскими корнями. К примеру, норвежку Ингрид Тандревольд. Ее прадед из Красноярска, а запомнили многие ее по драме в гонке преследования в Пекине. Она упала на финише без сил, и казалось, что дальнейшая карьера под вопросом. Но все в порядке, Ингрид пробежала победную для Норвегии эстафету и снова полна энергии.