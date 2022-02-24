Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню

Норвежка Ингрид Ланмарк Тандревольд, упавшая в обморок на олимпийской трассе, примет участие в оставшихся трех этапах Кубка мира.

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд получила разрешение от врачей на участие в дальнейших соревнованиях, несмотря на колоссальные проблемы со здоровьем, с которыми 25-летняя норвежка столкнулась на Олимпиаде-2022. Во время гонки преследования в Чжанцзякоу Тандревольд лишилась чувств на финише и после этого отказалась от дальнейших стартов. Но стоило Ингрид вернуться в Норвегию, как она заявила, что здорова и готова принять участие в оставшихся трех этапах Кубка мира. И, как ни странно, врачи дали на это добро. Подобный поворот, немыслимый в России, лишний раз дает повод говорить о совершенно разном подходе к спортивной медицине в нашей стране и в Скандинавии.

Получила одобрение от врача

— Трудно понять постфактум, что произошло на Олимпиаде, — заявила Тандревольд в интервью TV2. — Но, как мне сказали, ничто не указывает на то, что это более опасно, чем можно было бы подумать. И теперь получила одобрение от врача на участие в следующих соревнованиях. Я побывала у нескольких кардиологов, делала ЭКГ, компьютерную томографию и прочее. Мне очень помог выход из олимпийского «пузыря», общение с родными и друзьями. Я потрясена любовью и заботой, которыми меня окружили. Я очень ценю это.

Напомним, что Ингрид ехала в Пекин за своей первой олимпийской медалью, однако почти сразу начала испытывать проблемы со здоровьем. Врачи связывали это в том числе с гипоксией — острой нехваткой кислорода в крови в условиях высокогорья. Тем не менее, в стартовой индивидуальной гонке на ОИ-2022 Тандревольд заняла достаточно высокое восьмое место, а в спринте стала пятой. Но уже после своего второго олимпийского старта биатлонистка признавалась, что ее мозг выключился на заключительной части дистанции, и она вообще не помнит, что случилось после последнего выстрела.

— Ощущение после гонки такие, словно я пропустила тяжелый удар. В глазах были какие-то вспышки, после финиша я не понимала происходящего. Должно быть, это какая-то реакция в мозгу, потому что не помню последних километров дистанции, — говорила Ингрид после спринта врачам.

Были подозрения, что у Тандревольд проблемы с сердцем, но медики все равно выпустили ее на гонку преследования, и это чуть не обернулось трагедией. В пасьюте Ингрид до последнего претендовала на бронзу, но на последних нескольких сотнях метров практически остановилась. Она переставляла лыжи словно в тумане, пересекла финишную черту только 14-й и после этого рухнула на снег без памяти. Со стороны это выглядело очень страшно. К норвежке сначала бросились несколько биатлонисток, а через мгновение подоспели тренеры, отстегнув лыжи спортсменки и эвакуировав ее для оказания медицинской помощи.

Рецидив маловероятен

К счастью, ничего фатального не произошло. Тандревольд быстро привели в чувство, и уже через несколько часом она делала успокаивающие посты в соцсетях. Однако дальнейшие старты в Чжанцзякоу врачи ей запретили и отправили биатлонистку домой. По мнению медиков, в случившемся виноваты не кардиологические проблемы, а гипогликемический криз — состояние, при котором на фоне стресса, физической усталости или каких-то заболеваний резко снижается уровень глюкозы в крови. Теоретически это может привести к гипогликемической коме и смерти человека. Тем удивительнее, что с такими рисками для здоровья Ингрид разрешено продолжать карьеру. И это при том, что приступы прямо на стартах случаются с ней регулярно — обморок в Пекине был далеко не первым.

Еще три года назад — в январе 2019 года в спринте на этапе Кубка мира в Антерсельве — Тандревольд в конце гонки потеряла контроль над собой. «На последней стрельбе я ничего не видела. Перед глазами все было белым-бело, — рассказывала девушка. — Я старалась сделать все, что могла, но это было просто невозможно. Такое у меня иногда бывает, особенно на высокогорье. Когда я сильно устаю, то ничего не вижу. Просто пелена. В таком случае мне нужно прилечь. Мне очень страшно, когда такое случается. Впервые подобное произошло, когда мне было 15 лет. А затем стало повторяться, когда я проводила много гонок подряд. Я в сознании, но просто ничего не вижу».

В январе 2021 года Тандревольд выключилась прямо на стрельбище во время спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе. Правда, после того инцидента норвежка рассказывала о мерцательной аритмии, но медицинское обследование не выявило фатальных проблем, и она спокойно продолжила карьеру. И этому обстоятельству можно только изумляться. В России во время углубленного медицинского обследования врачи отстраняют спортсменов от тренировок и соревнований при малейших признаках нездоровья, что иногда даже приводит к скандалам, поскольку медики порой перестраховываются. А в случае с Ингрид мы видим, как спортсменка, поверженная приступам, спокойно продолжает карьеру, подвергая опасности не только свое здоровье, но и безопасность тех, с кем она пересекается на трассе и огневых рубежах.

Сейчас Тандревольд радуется успехам своих подруг на Олимпиаде и готовиться помочь им на оставшихся этапах Кубка мира. «Я чувствую себя прекрасно и готова закончить сезон перед родными трибунами в Холменколлене», — говорит спортсменка. Сезон в биатлоне продолжится 3 марта в финском Контиолахти. Затем «биатлонный цирк» отправится в эстонский Отепя, а 17-20 марта проведет заключительный этап в Норвегии. Скорее всего, Ингрид претендует на участие во всех трех оставшихся этапах — все они пройдут на небольшой высоте, и рецидив гипогликемического криза маловероятен.