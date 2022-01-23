Россия не слезает с пьедестала перед Олимпиадой. Наши биатлонисты не выступали так годами

В эстафетах команды попадают в призы даже со штрафными кругами.

Кубок мира

Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км

1. Норвегия — 1:12.14,7 (0 + 4)

2. Россия —1.57,2 (1+12)

3. Германия — 2.04,4 (0+4)

4. Франция — 2.20,5 (0+7)

5. Канада — 2.31,5 (1+8)

6. Украина — 2.38,7 (0+11)

Женщины. Масс-старт

1. Доротея Вирер (Италия) — 35.58,7 (2)

2. Динара Алимбекова (Белоруссия) —3,7 (1)

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 11,6 (1)

4. Кристина Резцова (Россия) — 22,8 (2)

5. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 24,8 (4)

6. Тириль Экхофф (Норвегия) — 28,0 (2)...

8. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 42,5 (1)

15. Валерия Васнецова (Россия) — 1.24,1 (4)

20. Ирина Казакевич (Россия) — 1.54,7 (4)

У нас самая удивительная биатлонная сборная за долгие годы. Посмотрите, что происходит. Антон Бабиков, который не попал в олимпийский состав, выигрывает индивидуальную гонку на Кубке мира. Представляете? Даже норвежцы с французами не могут подобным похвастаться!

Седьмая подряд эстафета в топ-3

Идем дальше. Женская сборная, которая еще недавно ассоциировалась с тихоходностью, в эстафете с тремя (!) штрафными кругами становится второй. И это не тот случай, когда на рубеже был шторм и скопом мазали абсолютно все. Просто Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Кайшева бежали очень быстро.

Мужская сборная: пять допов у Александра Логинова и штрафной круг на лежке у Эдуарда Латыпова — и снова итоговое второе место. Мужчины вообще заканчивают седьмую подряд эстафету в топ-3.

От этой сборной ждать можно чего угодно. И это не избитая банальность, а реалии.

Вот взять воскресную эстафету. Логинов вроде бы лидер сборной, но провел свой этап плохо. Серохвостов — новичок, однако ходом сделал всех, включая Тарьея Бе. Бабиков вообще бежал с огромными противоречиями внутри — он практически не выпадал из топ-10 в январе, но пролетает мимо старта своей мечты. Каково ему сейчас? Латыпов, который после двух недель взаперти фактически был котом в мешке, что он и доказал гонкой: сначала схватил непростительный, казалось бы, штрафной круг, зато на последнем круге разделался с французом и немцем, несмотря на полуминутное отставание.

Никаких гарантий

Понятно, что Антхольц в плане перспектив Пекина — не суперпоказательный. Все по-разному подводятся к главному старту четырехлетия. Да и условия в Китае будут кардинально отличаться от солнечной Италии. Но радует другое: за январь мы привыкли к подиумам. Если прежде каждое попадание на пьедестал было сродни празднику и мини-чуду, то теперь — рядовая история. Оберхоф — две победы. Рупольдинг — золото, серебро и бронза. Антхольц — золото, два серебра и бронза. Плюс в топ-10 в личных гонках засветились Светлана Миронова, Даниил Серохвостов, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Максим Цветков. Это мы не говорим о призах Логинова, Бабикова и Халили.

Еще раз — все это не означает вала медалей в Пекине. Никаких гарантий. Но сейчас однозначно у нас одна из самых интересных стартовых платформ перед ключевым турниром. У России действительно очень хорошая и перспективная команда. В кои-то веки биатлонная сборная звенит. И если призовые места в Китае придут, то они будут не вопреки, а логичным продолжением сезона.

Самое главное теперь, чтобы предстоящие Игры не превратилась в фарс. В Пекине уже 72 прибывших отправлены на карантин из-за положительных тестов на ковид. Если так пойдет дальше, то героями предстоящей Олимпиады станут не самые сильные, быстрые и психологически устойчивые, а те, у кого больше антител и крепче иммунитет.