Оберхоф — последняя возможность заработать олимпийские квоты.

Сегодня должен был стартовать первый этап Кубка мира по биатлону в календарном году. Но из-за аномально теплой погоды в Германии старт мужской гонки перенесли на завтра, поэтому нас ждет под конец праздников плотный спортивный уик-энд — по две гонки каждый день. Правда российского болельщика беспокоит совсем другое. Стало известно о положительном тесте на коронавирус у Эдуарда Латыпова, поэтому лидер российской команды с огромной долей вероятности пропустит гонки на склонах Тюрингии. Более того, под риском тотального карантина вся наша сборная. Так чего же ждать от одной из последних проверок перед Олимпиадой в Пекине?

Латыпов сдает дополнительный тест, но вряд ли побежит в Оберхофе

Для начала — пару слов о Латыпове. На данный момент известно, что Эдуард ранее сдавал два теста 2 и 3 января — оба были отрицательными. Возможно, медицинская служба международного союза конькобежцев (IBU) и главный врач соревнований на этапе в Оберхофе ошиблись и тест, который россиянин сдал в Шмалькальден-Майнингене ложноположительный. Шанс на это минимален, но он ест. Союз биатлонистов России уже подал прошение на сдачу дополнительного внеочередного теста, оно было удовлетворено. Результат будет известен ближе к вечеру по европейскому времени, но даже если тест будет негативным, шанс на допуск к спринту минимален. Максимум, при активной работе СБР возможно включение Латыпова в состав смешанной эстафеты на субботу. Воскресную гонку преследования Эдуард также автоматически пропустит следом за спринтом.

Грустно, что наш лучший биатлонист не поможет сборной в столь ответственный момент, ведь после гонок в Германии подведут итоги Кубка наций и подсчитают количество квот на Игры в Пекине. Сейчас у России пять заявок как у женщин, так и у мужчин, но от команды Юрия Каминского многие ждут прорыва и активной борьбы за шестую путевку. Теперь она усложнится, как и борьба Латыпова за Большой Хрустальный глобус. Он на пятой позиции и отставание от лидеров можно закрыть несколькими гонками. Но гораздо важнее, что полностью здоровы все остальные члены команды и скорее всего власти Тюрингии не пойдут на крайние меры с полным карантином для всей российской сборной. Это значит, что на старт наши ребята все-таки выйдут, а Каминскому стоит теперь думать о возможных заменах Эдуарда на ближайшее время.

На старт выйдет резерв с Кубка IBU

Строго говоря, искать долго и не придется. Мы заблаговременно подстраховались и собрали состав на гонки Оберхофа с запасом. Изначально в заявке было семь человек, при том, что на старт могут выйти только шесть — один все равно сидел бы в запасе. Теперь такой проблемы быть не должно и вся шестерка будет бежать свой спринт. Хорошо это в том плане, что смысл последних этапов перед Олимпиадой — это просмотр ближайшего резерва для оценки перспектив. Место Латыпова в Китае и так сомнению не подлежало, так что участие вместо него Антона Бабикова и Максима Цветкова с Кубка IBU будет даже на пользу сборной. Помимо обретающих вторую молодость ветеранов бежать будут и привычные по сезону люди — Карим Халили, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов и, конечно же, Александр Логинов.

В Анси парни здорово нас порадовали и будем надеяться не растеряли форму за новогодним оливье. Особенно важен этап будет для Логинова, за которым теперь снова бремя лидерства. Ему предстоит бежать и смешанную эстафету, вопрос только кого поставят на второй мужской этап? Это решение тренеры примут, вероятно, после спринта, а также развязки разборок по Латыпову. Один из двух женских этапов точно должны отдать Кристине Резцовой, а вот второй, возможно, побежит Ульяна Нигматуллина. Впрочем, шансы будут и у Светланы Мироновой, и у Валерии Васнецовой, и даже у Ирины Казакевич. Анастасия Шевченко выходит на свой первый этап Кубка мира в сезоне после фурора на Кубке IBU, поэтому сразу рисковать и звать ее на эстафету Михаил Шашилов вряд ли решится. Впрочем, все в руках и ногах самой Насти — героическая гонка завтра может привести к самым неожиданным раскладам.

Заявка сборной России на этап в Оберхофе

Мужчины: Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков.

Женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.

Расписание трансляций

7 января, пятница

13.30 Мужчины. Спринт

16.15 Женщины. Спринт

8 января, суббота

14.15 Смешанная эстафета

16.45 Сингл-микст

9 января, воскресенье

14.30 Мужчины. Гонка преследования

16.45 Женщины. Гонка преследования