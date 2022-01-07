Резцова и все остальные. Есть ли олимпийские перспективы у женщин?

Команда Шашилова не радует после триумфа подопечных Каминского.

Этап Кубка мира в Оберхофе. Женщины

Спринт

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 23.30,1 (1)

2. Анна Сола (Белоруссия) — 7,1 (2)

3. Жюли Симон (Франция) — 7,1 (1)

4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 22,6 (2)

5. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 23,1 (1)

6. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 26,3 (1)

7. Кристина Резцова (Россия) — 26,6 (2)

Этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе продолжился женским спринтом. Погода в Тюрингии лучше не стала, поэтому и представители слабого пола также были вынуждены сражаться на огневых рубежах не только, как всегда, с нервами, но и с порывами коварного альпийского ветра. Наши девушки загадку местной розы ветров не разгадали, а соответственно, остались без медалей. Ближе всего к пьедесталу была Кристина Резцова, которая вновь выглядит лучом солнца в царстве тьмы Михаила Шашилова. Но хватит ли ей запаса прочности к Пекину?

Кристина Резцова вновь спасает позиции женского биатлона

Если в мужском биатлоне ковидные проблемы захлестнули Россию, то у женщин новый штамм омикрон помешал выйти на старт спринта нескольким девушкам из сборной Швейцарии. Команда закрыта немецкими властями на жесткий двухнедельный карантин. Неудачные тесты и у тренеров швейцарской сборной, так что слова Йоханнеса Бе о том, что ему стоит обходить россиян стороной, выглядят немного странно. По такой логике и от Швейцарии в Оберхофе должны остальные делегации шарахаться. Сейчас новые случаи заболевания случаются каждый день во всех видах спорта, поэтому, тут как ни опасайся и ни береги себя, спастись от судьбы невозможно. На этом фоне звучат предложения отложить проведение Олимпиады в Пекине на год, но оргкомитет Китая тверд в своем намерении провести церемонию открытия 4 февраля. Не помешают этому ни эпидемиологи, ни правозащитники, которые совсем недавно узнали о существовании уйгуров и резко заинтересовались их судьбой.

А раз Олимпиада пройдет в любом случае, то все, что остается спортсменам, — готовиться к ней в тех обстоятельствах, которые есть, и надеяться на лучшее. Юрий Каминский в этом плане показал сегодня, что глубина состава позволяет мужской команде не замечать даже потери лидера. Михаил Шашилов в этом плане не выглядит настолько уверенным, но и бедовым корабль под его управлением, как на старте сезона, уже не выглядит. Прежде всего, позиции тренера спасает Кристина Резцова, которая и после Нового года не потеряла прежних кондиций. В этот раз без медали, но максимально близко к пьедесталу с учетом двух промахов. Хотя у белоруски Анны Солы тоже два непопадания, и все же она обошла россиянку более чем на 20 секунд. Так что прибавлять дочери нашей олимпийской чемпионки и молодой маме еще есть куда.

Команде Шашилова остается только верить в чудо

После финиша Кристина сказала, что была в плохом функциональном состоянии и бежала из последних сил. «С самого утра тяжелая голова — то ли погода меняется... В этом сезоне еще не было гонки, чтобы было тяжело со старта, — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ». — Терпела с самого начала, а в конце уже не было сил. Иногда себя выворачиваешь, а сегодня не могла увеличить темп. Как говорится, доползала до финиша». В то же время у Светланы Мироновой не меняется ничего — средняя скорость, три промаха. Ульяна Нигматуллина ошиблась с количеством штрафных кругов и получила двухминутный штраф. Объясняет она это тем, что неверно оценила дистанцию, и извинилась перед тренерами на пресс-подходе за испорченную гонку. Хотя она и так была не самой лучшей. Анастасия Шевченко царила на Кубке IBU, но среди лучших в мире потерялась.

Ирина Казакевич традиционно выдает невзрачное выступление, хотя настроение у нее неплохое, и после гонки она даже находит в себе силы для шуток. Разве что Валерия Васнецова прошла по своему уровню, но он изначально не самый высокий, и многого мы от нее не ждем. Дмитрий Губерниев видит проблему не только в квалификации рулевого сборной, но и в мотивации и профессионализме самих девушек. В частности, он говорит о посиделках в отеле за телефоном и излишней активности в Instagram. Правда, не совсем было ясно, к кому конкретно обращается комментатор. Женская команда сейчас живет парадоксами, и очень сложно что-то прогнозировать в контексте скорой Олимпиады. Впрочем, и у соперниц не все так гладко, в разборки за призовые места вступают и травмы, и ковид, и сложности с психологией. Даже Франция с Норвегией не выглядят больше непобедимыми, так что все возможно. Особенно в то время, когда все вокруг верят в новогодние чудеса.