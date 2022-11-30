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Сегодня, 18:35

В сборной Норвегии — хаос. У Экхофф бессонница, а Ройселанн страдает от лишая

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Тириль Экхофф и Марта Олсбю-Ройселанн.
Фото Global Look Press
Марта Олсбю-Ройселанн.
Фото Global Look Press
Тириль Экхофф.
Фото Global Look Press
Тириль Экхофф на Олимпиаде.
Фото Global Look Press
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Старт сезона скандинавы вынуждены проводить без своих лидеров.

Кубок мира по биатлону-2022/23. 1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Индивидуальная гонка. Женщины
1. Ханна Эберг (Швеция) — 43.53,8
2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) — +36,5 (0)
3. Лиза Виттоцци (Италия) — +39,7 (1)

Наконец-то стартовал мировой биатлон! Вчера в финском Контиолахти прошли первые мужские гонки, сегодня на лыжню вышли девушки. Если в России проводить гонки мешали аномальные морозы, то в Европе, наоборот, ждали появления стабильного снежного покрова. Только вот Норвегия подготовиться к началу сезона не смогла. Женская сборная выступает без Тириль Экхофф и Марты Олсбю-Ройселанн. У обеих причины объективные — медицинские, хоть и довольно необычные. Тириль страдает от бессонницы, а у Марты диагностировали опоясывающий лишай. Когда и как девушки смогут решить свои проблемы и кто в их отсутствие побеждает в первых гонках?

Марта Олсбю-Ройселанн. Фото Global Look Press
Марта Олсбю-Ройселанн.
Фото Global Look Press

Олсбю-Ройселанн пропускает гонки из-за заразы

На Олимпиаде в Пекине у девушек был один безусловный триумфатор. Марта Олсбю-Ройселанн в 30 лет раскрыла все грани своего таланта и в Китай ехала только побеждать. У нее на Играх пять медалей — три золотые и две бронзовые. После того как Марта решила продолжать карьеру и выступать даже в постолимпийский год, от нее ждали чудес и на Кубке мира. Однако чудеса придется отложить — всему виной... дерматология. Трехкратная олимпийская чемпионка пропускает начало сезона на Кубке мира, поскольку в сентябре Ройселланн диагностировали опоясывающий лишай. «Я уже давно выздоровела, но тело не работает как надо. Я ощущаю последствия — устаю, болит голова, — описывает Марта в интервью норвежским СМИ свое состояние. — Я должна отнестись к этому внимательно, прислушаться к своему организму».

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Олсбю-Ройселанн вернулась к тренировочному процессу, хотя врачи и требуют от нее не форсировать восстановление и отказаться от тяжелых нагрузок. Она работала по собственной программе, и небольшой шанс на то, что Марта выступит в Контиолахти, оставался. Союз биатлонистов Норвегии надеялся на благоприятный исход и на всякий случай внес ее в предварительную заявку на старты в Финляндии. Однако за пару дней до гонок стало понятно, что пока что она выступать на серьезном уровне не готова. «Это испытание терпения. Я просто должна рассчитывать, что мне поможет время, и действовать спокойно. На данный момент мое тело не готово к тяжелым соревнованиям, поэтому мне придется остаться дома», — сказала норвежка. Вместо нее норвежцы заявили 25-летнюю Каролину Эрдаль. Она редко пробивается в основу скандинавской команды и обычно выступает на Кубках IBU, так что для девушки это отличная возможность показать себя.

Тириль Экхофф. Фото Global Look Press
Тириль Экхофф.
Фото Global Look Press

Тириль не может нормально спать из-за последствий коронавируса

Новые возможности открылись и у 27-летней Рагнхильд Фемстейневик, которую при других обстоятельствах вряд ли бы стоило ждать на Кубке мира. Однако, помимо Олсбю-Ройселанн, норвежцы потеряли и вторую свою звезду — Тириль Экхофф. Причем у нее проблемы, похоже, серьезнее, ведь Экхофф пока что даже вне заявки. Она взяла паузу в тренировках и выступлениях на неопределенное время. Решение было принято врачом сборной Норвегии в согласовании со спортивным руководством. «Когда она вернется, мы на данный момент не знаем. За ней хорошо наблюдают, и она получает всю возможную помощь. Конечно, мы надеемся, что Тириль скоро почувствует себя лучше», — сказала врач команды Осне Фенне Хоксруд. Экхофф испытывала проблемы при подготовке к сезону из-за перенесенного весной коронавируса и бессонницы. И даже сейчас она не может восстановить нужный режим сна и отдыха, а вместе с тем и нормально тренироваться.

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Когда осенью появились первые слухи, что Экхофф пропустит сборы национальной команды в немецком Оберхофе, норвежский телеканал TV 2 также обратился к ней за комментарием. И на вопрос о том, как обстоят дела, она ответила кратким, но красноречивым сообщением: «Жопа». «В тренировках с Тириль нам нужен сбалансированный подход. Она тренируется — в какие-то дни лучше, в какие-то хуже, — отметил тренер сборной Норвегии Патрик Оберэггер. — Федерация и тренерский штаб поддерживают Тириль. Она может и должна сама потратить столько времени, сколько ей нужно. Она сама решит, когда захочет снова присоединиться к нам». Кризис Экхофф начался еще в олимпийский год, когда к физиологическим трудностям добавилась депрессия. Тириль даже думала о завершении карьеры и называла биатлон глупым спортом. Весь сезон-2021/22 норвежка выглядела непривычно слабой — не получались ни ход, ни стрельба.

Тириль Экхофф на Олимпиаде. Фото Global Look Press
Тириль Экхофф на Олимпиаде.
Фото Global Look Press

Проблемы со сном были и у Вирер — она 15 лет сидит на таблетках

И все же к Играм в Пекине Экхофф удалось набрать форму и взять две личные медали и эстафетное золото. Казалось, что сложности в прошлом, но межсезонье снова сбило Тириль с нужного курса. Сначала она отказалась от участия в летних соревнованиях и традиционного лыжероллерного фестиваля Blink, потом от сборов — как общекомандных, так и личных. Теперь вообще не до конца ясно, увидим мы по ходу сезона норвежку в деле или нет. Ко всему прочему она решила закрыться от мира, отказывает в интервью, не приехала на подкаст о биатлоне, хотя изначально давала согласие на участие. А еще пару месяцев назад Тириль рассказывала о своем состоянии весьма подробно. «Все началось как обычное коронавирусное заболевание, а потом я много работала и не прислушивалась к своему телу, — вспоминает она. — А потом был такой удар, что не пожелаю такого даже злейшему врагу».

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Удар — это приступы с бессонницей, которые преследовали Тириль большую часть прошлого года и вернулись летом. Экхофф сама раньше не верила в серьезность подобных заболеваний, пока не столкнулась с ней лично. Она была уверена: плохо спит только тот, кто мало работает. Но, как оказалось, у многих спортсменов бывают подобные истории. «Я понимаю, каково это, потому что на протяжении всей карьеры у меня было много проблем со сном, — рассказала итальянка Доротея Вирер. — Это длится уже 15 лет, и иногда мне приходится принимать таблетки. Главное для Тириль — привести психическое и физическое состояние в норму. Это гораздо важнее, чем сам спорт». Поддержали конкуренток и шведские сестры Эберг. Ханна и Эльвира с грустью отметили, что сильных норвежек нет в Контиолахти. Только вот насколько искренними были эти слова, большой вопрос, ведь в отсутствие Олсбю-Ройселанн победила шведка.

Биатлон
Доротея Вирер
Марта Ольсбу Ройселанн
Тириль Экхофф
Ханна Эберг
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