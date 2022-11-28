Иностранные биатлонисты не скучают по россиянам? Узнаем на Кубке мира

Чего ждать от нового международного биатлонного сезона.

В финском Контиолахти 29 ноября стартует розыгрыш Кубка мира сезона-2022/23. Его уже традиционно откроют индивидуальные гонки, а этапы пройдут в привычных биатлонных местах. Однако во многом этот сезон будет уникальным.

Немцы поддерживают отстранение россиян, Вирер — против

Ожидаемо, что новый сезон начнется и, вероятно, полностью пройдет без российских и белорусских спортсменов. Наши биатлонисты отстранены еще с прошлой весны, когда пропустили все три этапа, которые стояли в расписании после Олимпиады.

Российская сборная, видимо, не станет невосполнимой потерей для мирового биатлона. Хоть россияне и регулярно берут медали на этапах Кубка мира и главных стартах и всегда конкурентоспособны в эстафетах, но на данный момент в топ-3 наций мы не входим. Поэтому, в отличие от лыжных гонок, где даже Клебо говорит, что скучает по Большунову, в биатлоне почти все спокойно приняли отстранение.

С комментариями по теме особенно старались в межсезонье немецкие журналисты. Так, про отстранение высказались многие биатлонисты сборной Германии, в том числе лидеры Дениз Херманн и Бенедикт Долль. Самый же скандальный ответ дал Йоханнес Кюн: «У нас в биатлоне есть винтовки и реальные патроны. Не знаю, что будет, если российский спортсмен встретится на трассе с украинцем. Они все правда классные ребята, но кто знает, что может произойти», — цитирует немца BR24.

Норвежцы комментируют решение IBU не так охотно, но, естественно, не обошлось без экспертизы шведа Себастьяна Самуэльссона: «Думаю, что вести дискуссию об этом вообще глупо. Большинство людей посчитали правильным их отстранение прошлой весной, и с тех пор ничего не изменилось. Не произошло ничего, что могло бы оправдать изменение решения», — сказал швед Expressen.

В большинство, о котором говорит Самуэльссон, видимо не входит итальянка Доротея Вирер, которая чуть ли не единственная против отстранения: «Честно говоря, мне немного жаль, потому что Россия и Белоруссия — две очень сильные нации в нашем виде спорта. К сожалению, я мало понимаю в происходящем с политической точки зрения и не мне судить о том, что происходит. Я надеюсь снова увидеть этих спортсменов в гонках, а там посмотрим. Знаю, что все тренируются изо всех сил на случай, если смогут снова выступить на международных соревнованиях», — заявила Вирер OA Sport.

Доротея Вирер. Фото Global Look Press

Новые правила и больше призовых

Уникальности сезону добавят новые правила подсчета очков, которые начинают действовать с этой зимы. Во-первых, в личных гонках будет начисляться больше рейтинговых баллов. Если раньше за победу давали 60, второе место — 54, а третье — 48 очков, то сейчас расклад такой: 90-75-60.

Во-вторых, в конце сезона не будут вычитать результаты худших гонок. Раньше из общего зачета отнимали очки за две худшие гонки, а во время пандемии — за четыре. Изменения не всем понравились, ведь теперь каждая гонка идет в общий зачет, и спортсмены не могут без ущерба пропустить один-два старта. Например, против высказалась норвежка Марте Улсбю-Ройселланн: «Это лишит нас возможности восстановиться после болезни или травм. Очень жаль», — сказала Марте.

В-третьих, не будут идти в общий зачет результаты, которые спортсмены покажут на главном старте сезона — чемпионате мира. Он в этом сезоне пройдет в немецком Оберхофе. Раньше Кубок и чемпионат мира в плане рейтинга были неотделимы, но в последние годы перестали начислять очки за выступление на Олимпиаде.

Помимо этих изменений, на 43 процента увеличился призовой фонд. Это произошло в основном за счет того, что теперь денежное вознаграждение полагается 30 лучшим спортсменам в личных гонках, а не 20, как было раньше. Призеры гонок Кубка мира получат столько же, сколько и в прошлом сезоне: победитель — 15 тысяч, второе место — 12 тысяч, третье — 9 тысяч евро. Спортсмену, финишировавшему на 30-й позиции, достанется 200 евро.

Марте Улсбю-Ройселанн. Фото Global Look Press

Очень странные дела норвежек

Стартовый этап Кубка мира пропустят обладательницы Больших хрустальных глобусов последних лет: Марте Улсбю-Ройселанн выиграла в прошлом, а Тириль Экхофф в позапрошлом сезоне.

Экхофф взяла паузу в тренировках и выступлениях на неопределенное время. Во время подготовки к сезону она испытывала проблемы из-за коронавируса и бессонницы. Тириль вообще заявила, что имеет нарушение сна на протяжении уже 15 лет, из-за чего часто приходится принимать таблетки. В норвежской сборной не раскрывают подробности, что конкретно происходит с состоянием биатлонистки.

Улсбю-Ройселанн изначально была в заявке команды на этап в Контиолахти. В сентябре у действующей победительницы Кубка мира был диагностирован опоясывающий лишай. «Я уже давно выздоровела, но тело не работает как надо. Ощущаю последствия — устаю, болит голова», — говорила Марте NRK в конце октября. За месяц, видимо, картина не изменилась, и в Финляндию Ройселанн не приехала.

В отсутствии норвежек на первых этапах главным претендентом на победу называют шведку Эльвиру Оберг. В прошлом сезоне она заняла второе место в общем зачете Кубка мира.

У мужчин все главные фавориты в строю. В Контиолахти ждут и трехкратного победителя Кубка мира Йоханнеса Бе, и действующего обладателя Большого хрустального глобуса Кентена Фийона-Майе. Ожидается, что основными конкурентами норвежца и француза станут Эмельен Жакелен, Себастьян Самуэльссон и Стурла Легрейд.

Этот сезон Кубка мира по биатлону пройдет не только без российских спортсменов, но и без трансляций на нашу страну. В отличие опять же от Кубка мира по лыжным гонкам, который уже показывают. Российские болельщики и биатлонисты уже ищут способы, чтобы следить за международными стартами в этом сезоне. «Ребят! Кто знает, как посмотреть Кубок мира по биатлону? По-любому есть спецы! Поделитесь в комментариях!» — бросил призыв в соцсетях Михаил Куклин — тренер и муж биатлонистки Ларисы Куклиной. Пока уверенных ответов в комментариях нет.

Кубок мира. 1-й этап. Контиолахти

29 ноября. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

30 ноября. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1 декабря. Эстафета. Мужчины и женщины

3 декабря. Спринт. Мужчины и женщины

4 декабря. Гонка преследования. Мужчины и женщины