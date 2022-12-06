Бывший тренер сборной России вывел бывшую лыжницу на Кубок мира. Лампич — первое открытие сезона
Когда спортсмены переходят из классических лыж в биатлон, это всегда вызывает особый интерес. Далеко не всегда такой ход приводит к успеху, случаи удачной смены специализации скорее редкость на фоне множества провальных историй. Из последних энтузиастов явно выделяются две девушки — шведка Стина Нильссон и словенка Анамария Лампич. Первая надела винтовку еще полтора года назад и уже, казалось бы, освоилась в новом для себя виде спорта, но сейчас у нее наметились проблемы. Вторая пришла в биатлон только этим летом, но уже показывает стабильный прогресс и вскоре может дебютировать на Кубке мира. Так чему нас учат их примеры?
Лампич выиграла место на Кубке мира уже после двух этапов Кубка IBU
Помните Рикко Гросса? Если вы следили за биатлоном в десятые, то наверняка не забыли этого колоритного немца. Период его работы в сборной России, пожалуй, самый противоречивый. Как в карьере самого Гросса, так и для российской команды. Однако тот факт, что Рико раз за разом находит для себя выгодную должность, говорит о квалификации специалиста. Сейчас Гросс работает с командой Словении, и одним из главных успехов тренера можно назвать ту скорость, с которой звезда лыжных гонок Анамария Лампич адаптируется в биатлоне. Когда летом словенка объявила, что наденет на себя винтовку, в ее успех не особо верили. Перед глазами был пример шведки Стины Нильссон, которая в лыжах была даже известнее Лампич, однако в лидерах биатлона закрепиться не сумела и осталась без Олимпиады в Пекине.
Чтобы хотя бы попасть на Кубок мира, Нильссон потребовался почти год. Лампич же справилась за пару месяцев. Она ярко себя показала еще на осеннем чемпионате страны, но по-настоящему продемонстрировала свои яркие качестве на Кубке IBU в шведском Идре. Первый же этап в карьере — и сразу шестое место. Причем Анамария попала в «цветы» в спринте с четырьмя промахами и привезла на лыжне соперницам почти минуту. Правда, затем в преследовании и индивидуальной гонке собраться не удалось. По семь осечек на рубеже и далеко от очковой зоны. Лучше всего пока получается спринт, и это логично — в этой гонке всего два огневых этапа и меньшее значение имеет стрельба. Понятное дело, что по скорости Лампич в биатлоне, особенно на уровне Кубка IBU, равных немного, но для побед важно хотя бы минимизировать количество ошибок.
Нильссон потеряла патроны и рискует проиграть место в сборной
Критично важно это будет на Кубке мира. Лампич своими выступлениями на Кубке IBU получила необходимое количество квалификационных баллов и теперь готовится к дебюту. Вероятно, он случится в Хохфильцене, и в этом плане Анамария явно опережает по темпам развития шведку Нильссон. У Стины же, наоборот, дела в этом сезона пока что не ладятся. После того как в прошлом году она осталась без Олимпиады, Нильссон на эмоциях стала призером одного из этапов КМ. Тогда казалось, что период адаптации пройдет и у нас новая звезда биатлона из лыж — по примеру Дениз Херманн или Анфисы Резцовой. Однако постолимпийской год идет туго. Мало того что нет достойного результата, так Стина к тому же еще и допускает глупые ошибки. Так, перед третьей стрельбой в Контиолахти Нильссон потеряла обойму — оба магазина выпали на лежке.
«Первая мысль была: «Нет, нет, нет», — вспоминает спортсменка этот момент. — Мне сообщили, что они остались на коврике. Наверное, что-то произошло с магнитами, они были недостаточно сильными. В начале гонки у меня точно было четыре, но два выпали... Думаю, такая неудача может случиться с каждым». В предварительной заявке на Хохфильцен Стина есть, так что очная встреча двух бывших лыжниц в новом для них спорте вполне вероятна. Но вот дальше шведка может отправиться в обратном направлении на Кубок IBU. Там хорошо себя показывает запасная команды Тильда Юханссон. Руководство биатлонной команды еще в кейсе Пекина показало, что заниматься патронатом Нильссон не будет и готово давать ей квоты только на общих условиях прямой конкуренции. И если Стина будет уступать молодой Тильде, то рокировка неизбежна.