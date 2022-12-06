Бывший тренер сборной России вывел бывшую лыжницу на Кубок мира. Лампич — первое открытие сезона

Тем временем у другой бывшей лыжницы — Стины Нильссон — неприятности в биатлоне.

Когда спортсмены переходят из классических лыж в биатлон, это всегда вызывает особый интерес. Далеко не всегда такой ход приводит к успеху, случаи удачной смены специализации скорее редкость на фоне множества провальных историй. Из последних энтузиастов явно выделяются две девушки — шведка Стина Нильссон и словенка Анамария Лампич. Первая надела винтовку еще полтора года назад и уже, казалось бы, освоилась в новом для себя виде спорта, но сейчас у нее наметились проблемы. Вторая пришла в биатлон только этим летом, но уже показывает стабильный прогресс и вскоре может дебютировать на Кубке мира. Так чему нас учат их примеры?

Анамария Лампич и Рикко Гросс.

Лампич выиграла место на Кубке мира уже после двух этапов Кубка IBU

Помните Рикко Гросса? Если вы следили за биатлоном в десятые, то наверняка не забыли этого колоритного немца. Период его работы в сборной России, пожалуй, самый противоречивый. Как в карьере самого Гросса, так и для российской команды. Однако тот факт, что Рико раз за разом находит для себя выгодную должность, говорит о квалификации специалиста. Сейчас Гросс работает с командой Словении, и одним из главных успехов тренера можно назвать ту скорость, с которой звезда лыжных гонок Анамария Лампич адаптируется в биатлоне. Когда летом словенка объявила, что наденет на себя винтовку, в ее успех не особо верили. Перед глазами был пример шведки Стины Нильссон, которая в лыжах была даже известнее Лампич, однако в лидерах биатлона закрепиться не сумела и осталась без Олимпиады в Пекине.

Чтобы хотя бы попасть на Кубок мира, Нильссон потребовался почти год. Лампич же справилась за пару месяцев. Она ярко себя показала еще на осеннем чемпионате страны, но по-настоящему продемонстрировала свои яркие качестве на Кубке IBU в шведском Идре. Первый же этап в карьере — и сразу шестое место. Причем Анамария попала в «цветы» в спринте с четырьмя промахами и привезла на лыжне соперницам почти минуту. Правда, затем в преследовании и индивидуальной гонке собраться не удалось. По семь осечек на рубеже и далеко от очковой зоны. Лучше всего пока получается спринт, и это логично — в этой гонке всего два огневых этапа и меньшее значение имеет стрельба. Понятное дело, что по скорости Лампич в биатлоне, особенно на уровне Кубка IBU, равных немного, но для побед важно хотя бы минимизировать количество ошибок.

Стина Нильссон. Фото Global Look Press

Нильссон потеряла патроны и рискует проиграть место в сборной

Критично важно это будет на Кубке мира. Лампич своими выступлениями на Кубке IBU получила необходимое количество квалификационных баллов и теперь готовится к дебюту. Вероятно, он случится в Хохфильцене, и в этом плане Анамария явно опережает по темпам развития шведку Нильссон. У Стины же, наоборот, дела в этом сезона пока что не ладятся. После того как в прошлом году она осталась без Олимпиады, Нильссон на эмоциях стала призером одного из этапов КМ. Тогда казалось, что период адаптации пройдет и у нас новая звезда биатлона из лыж — по примеру Дениз Херманн или Анфисы Резцовой. Однако постолимпийской год идет туго. Мало того что нет достойного результата, так Стина к тому же еще и допускает глупые ошибки. Так, перед третьей стрельбой в Контиолахти Нильссон потеряла обойму — оба магазина выпали на лежке.

«Первая мысль была: «Нет, нет, нет», — вспоминает спортсменка этот момент. — Мне сообщили, что они остались на коврике. Наверное, что-то произошло с магнитами, они были недостаточно сильными. В начале гонки у меня точно было четыре, но два выпали... Думаю, такая неудача может случиться с каждым». В предварительной заявке на Хохфильцен Стина есть, так что очная встреча двух бывших лыжниц в новом для них спорте вполне вероятна. Но вот дальше шведка может отправиться в обратном направлении на Кубок IBU. Там хорошо себя показывает запасная команды Тильда Юханссон. Руководство биатлонной команды еще в кейсе Пекина показало, что заниматься патронатом Нильссон не будет и готово давать ей квоты только на общих условиях прямой конкуренции. И если Стина будет уступать молодой Тильде, то рокировка неизбежна.