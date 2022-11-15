В финском биатлоне зажигают 37-летняя белоруска и 33-летняя россиянка. Как такое возможно?

Дарья Виролайнен продолжает тренировки за границей, но менять сборную вроде бы не собирается.

Если вы заглянете в ноябрьские протоколы турнира по биатлону в Контиолахти, то увидите исключительно финские фамилии. Правда, некоторые лидеры соревнований имеют советское происхождение. Победительницей обеих гонок стала 37-летняя Анастасия Киннунен (в девичестве Дуборезова), а в топ-5 второго спринта пробилась старшая дочь Анфисы Резцовой — Дарья Виролайнен. Как так получилось?

Кайса не оставила наследниц

Главной биатлонной звездой Финляндии в этом веке является трехкратная обладательница Кубка мира Кайса Мякяряйнен. Но Финская Молния попрощалась с профессиональным спортом в 2020 году. С тех пор медалей на Кубке мира у страны не было.

Бремя лидера сборной взяла на себя Мари Эдер (в девичестве Лаукканен). Однако последние подиумы на Кубке мира у нее были в 2017 году, когда она под конец сезона выиграла связку спринт — пасьют в Холменколене.

Прошлый сезон Эдер завершила на 27-м месте общего зачета с несколькими заездами в топ-10 в личных гонках. После этого 35-летняя биатлонистка долго раздумывала над продолжением карьеры и только ближе к зиме все же решила не бросать финскую команду в сложное время.

Бывший главный тренер России Анатолий Хованцев, который в свое время тренировал Мякяряйнен, а сейчас живет и работает в Финляндии, в разговоре с «СЭ» сказал, что кризис в женском биатлоне начался не с уходом Кайсы, а раньше. Причины он видит в непопулярности этого вида спорта среди финской молодежи.

— Согласны, что после ухода Кайсы Мякяряйнен финский женский биатлон находится в кризисе?

— Он и до этого присутствовал. Кроме Кайсы практически и не было никого.

— Почему так получилось?

— В Финляндии не так много девушек занимается биатлоном. Этот вид спорта не популярен, как лыжные гонки. Мое мнение, что современный биатлон требует системы развития подготовки. В чем она заключается? Если говорить по-простому — это методическое направление и популяризация биатлона среди детей и молодежи.

— Почему биатлон не так популярен среди молодежи в Финляндии?

— Он требует финансовых затрат. Приобретение оружия — это проблема родителей. Большинство клубов не имеет оружия, которое можно использовать для занимающихся в секции. Этот вопрос серьезный. В Финляндии большинство работает с винтовками Ansсhutz. Она стоит сейчас порядка 4 тысяч евро. Если говорить коротко, то ситуация такая. Конечно, отдельные успехи могут быть, но уровня Кайсы Мякяряйнен пока нет никого.

Есть Мари Эдер, которая вышла замуж в Австрии и тренируется там. Она одна из девочек, кто может показывать хорошие скорости. Если произойдет такое, что улучшит стрельбу, то будет бороться.

Дарья Виролайнен. Фото Global Look Press

Бывшая белорусская биатлонистка становится финским лидером

Второй биатлонисткой страны сейчас выглядит Анастасия Киннунен. Она родилась в Белоруссии, за которую выступила на двух Олимпиадах — в Ванкувере и Сочи. В 2017-м Анастасия переехала в Финляндию и поменяла фамилию после замужества: с Дуборезовой на Киннунен.

В прошлом сезоне она впервые на финском этапе карьеры завоевала очки Кубка мира. В тотале Киннунен заняла 63-е место. Да, выше нее в общем зачете финишировала еще и Суви Минккинен, но в это межсезонье Анастасия как будто обрела вторую молодость. Возможно, бывшая белорусская биатлонистка даже станет лидером финской команды.

В августе она добилась главного успеха в карьере — завоевала бронзу в суперспринте на летнем чемпионате мира. Впереди только итальянки Доротея Вирер и Лиза Витоцци, а позади грозные Маркета Давидова из Чехии и шведка Линн Перссон. Плюс к этому напомним, что Киннунен заняла два первых места на турнире в Контиолахти.

— Эдер долго сомневалась в продолжении карьеры, но все-таки решила еще повыступать. Без нее было бы совсем грустно? — вопрос к Хованцеву.

— Без нее, конечно, плохо. Но сейчас есть Киннунен, которая бывшая Дуборезова. Хорошо проявляет себя в эстафетах. В личных гонках пока тяжело ей добиться высоких результатов. Если только при идеальной стрельбе в индивидуальной гонке.

— Киннунен может стать лидером сборной?

— Она сейчас, по сути, является лидером, потому что она призер летнего чемпионата мира.

— Это нормально, что 37-летняя биатлонистка выигрывает у всей финской молодежи?

— Если посмотреть на мировой биатлон, то увидим то же самое. Очень много возрастных спортсменок, которые показывают хороший результат. Все зависит от мотивации.

Анастасия Киннунен. Фото Global Look Press

Виролайнен пригодится сборной Финляндии

О том, как и где продолжится карьера Дарьи Виролайнен, пока известно не очень много. Старшая дочь Анфисы Резцовой уже несколько лет живет в Финляндии и имеет гражданство этой страны. В феврале Дарья родила третьего ребенка, а после про нее долгое время ничего не было слышно. Однако в сентябре поднялся шум, когда Виролайнен заняла второе место в индивидуальной гонке на летнем чемпионате Финляндии.

Сразу появилась информация, что Дарья собирается менять спортивное гражданство. Пока сама биатлонистка эти слухи не подтверждает, но и полностью не опровергает. Говорит лишь, что не готова завершить карьеру. При этом спортсменка не прикреплена ни к одному из российских регионов, однако и документов о ее переходе в другую страну в Союз биатлонистов России не поступало.

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Хованцев считает, что Виролайнен точно не была бы последним номером в финской команде:

— Нужна ли сборной Финляндии Дарья Виролайнен?

— Думаю, что она сейчас совсем не на том уровне, который может показывать. Но тем не менее была пятой на прошедших соревнованиях в Контиолахти. Мне кажется, что в эстафете, прежде всего смешанной, при хорошей стрельбе, может помочь команде.

— Легко ли ей будет попасть в финскую команду?

— У нее не будет проблем. Она начала тренироваться только с середины лета, а уже по результатам попадает.