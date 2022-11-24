Тренер Истомин посрамил критиков на старте биатлонного сезона. Его спортсмены победили в обеих гонках

В межсезонье молодого специалиста много ругали, но, видимо, зря.

Кубок России. 1-й этап. Ханты-Мансийск

Спринт. Мужчины

1. Карим Халили (Москва) — 25.18,8 (0)

2. Александр Логинов (Тюменская область) + 18,6 (0)

3. Петр Пащенко (ХМАО-Югра) + 30,8 (0)

Спринт. Женщины

1. Анастасия Гореева (Московская область) — 23.30,0 (0)

2. Наталья Гербулова (Красноярский край) +18,9 (1)

3. Виктория Сливко (Тюменская область) + 24,2 (1)

В Ханты-Мансийске состоялся старт биатлонного сезона. Первый этап открывал самый популярный вид гонок — спринт. Но накануне были сомнения, начнется ли сезон по расписанию.

Старт гонок сдвинули из-за морозов

Накануне в столице Югры температура воздуха была несовместима с биатлонными гонками: минус 27 градусов. Спортсмены вышли в этот день на тренировку, но практически все отказались от стрелковой подготовки, чтобы лишний раз себя не морозить на рубеже. Проводить же соревнования по регламенту можно до минус 20, но в любом случае последнее слово остается за жюри и врачом этапа.

Вечером среды, посовещавшись, решили, что гонкам быть, но старт сдвинули на полчаса: мужской спринт с 10.30 на 11.00 по местному времени, женский — с 13.00 на 13.30. Так воздух хотя бы чуть больше прогревался.

Погода, можно сказать, пощадила участников — температура держалась на отметке минус 19-20 без сильного ветра. Конечно, необходимо было утеплиться. Кто-то надевал по две пары перчаток, большинство заклеивали лицо тейпом так, что не всегда можно было разобрать, кто скрывается за пластырями.

Еще один способ утепления для мужчин — борода. В этом плане к старту сезона лучше всех подготовились Антон Бабиков и Матвей Елисеев, которые после финиша были похожи на Дедов Морозов. Лайфхак нужно брать на заметку и другим биатлонистам.

Холод никого не напугал, кроме зрителей. Трибуны были практически пустыми, хотя вход на соревнования свободный. Вероятно, дело не только в морозе, а в том, что гонки проводятся в будний день. Посмотрим, как будет в субботу и воскресенье, когда должны пройти гонки преследования и классические эстафеты. По прогнозам, в выходные ожидается минус 22 градуса днем.

Даниил Серохвостов. Фото Global Look Press

Серохвостов принимал антибиотики за десять дней до старта

У мужчин на старт вышли практически все, даже те, кто не особо планировал. Например, Александр Логинов летом пропустил гонки Кубка Содружества и чемпионата России из-за болезни. Чемпион мира сомневался, стоит ли выступать в Ханты-Мансийске. Но он не только пробежал в дебютном спринте сезона, но чуть его не выиграл. Логинов закрыл все мишени, уступив только Кариму Халили, который тоже обошелся без промахов.

Достаточно высокий результат показал Матвей Елисеев. Практически весь прошлый сезон он разбирался со своим здоровьем, а сейчас, похоже, находит верный путь. Елисеев с чистой стрельбой занял седьмое место. А ведь Матвей прилетел в Ханты-Мансийск только утром перед гонкой.

Но не у всех российских звезд биатлона первый старт сезона сложился хорошо. Максим Цветков пока явно не в идеальном состоянии. У него только 40-я позиция на финише. Даниил Серохвостов летом постоянно болел, поэтому не выступал на соревнованиях. К зиме все проблемы решить не удалось. Как сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов, еще 10 дней назад Серохвостов принимал антибиотики. Первая гонка получилась тяжелой, но у Даниила все-таки восьмое место с двумя промахами.

За пределами топ-10 оказались белорусские спортсмены, которые тоже приехали в Ханты-Мансийск. Лучшим в спринте стал Антон Смольский, занявший 15-е место. Весной на этапе в Уфе белорусы были просто неудержимы и постоянно вытесняли россиян с подиума. Тогда успехи соседей объясняли лучшей подготовкой лыж. После этого Союз биатлонистов России изменил подход к вопросу. Сейчас первые 30 российских спортсменов в рейтинге могут отдать свои лыжи для подготовки сервис-бригаде сборной страны.

Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко. СБР

Спортсменки Истомина разыграли золото в женском спринте

Состав женского спринта был не такой представительный. В стартовые листы попали 60 человек (у мужчин было 86), да и то не все в итоге приняли участие. Подхватила простуду перед этапом Анастасия Шевченко, не выступила в спринте Евгения Буртасова. Прибавьте еще к этому отсутствие Валерии Каюмовой (Васнецовой), Кристины Резцовой и Ульяны Нигматуллиной, ушедших в декрет, а также восстанавливающуюся после болезни Светлану Миронову. В результате до первой гонки нового сезона добралась только одна биатлонистка из олимпийского состава — Ирина Казакевич.

Ирина в итоге не справилась на огневом рубеже и финишировала седьмой с двумя промахами. Столько же незакрытых мишеней оставила олимпийская чемпионка из Белоруссии Динара Алимбекова. У нее шестое место.

За золото развернулась борьба между Анастасией Гореевой и Натальей Гербуловой. Все решила работа на стрельбище: у Гореевой — ноль, у Гербуловой — один промах. Обе спортсменки подготовку к сезону проводили в группе Артема Истомина. Там же тренировался и выигравший мужской спринт Карим Халили.

Получается, что подопечные 26-летнего специалиста абсолютно лучшие на старте зимы — у них два золота и серебро. А ведь назначение молодого Истомина руководителем группы было одним из самых критикуемых решений в российском биатлоне в это межсезонье. Но пока тренер на критику отвечает результатом. Следующая проверка — в субботу, 26 ноября, когда пройдут гонки преследования.