Проклятие деревянной медали. Логинов сплоховал на стойке в эстафете

Мужская сборная России в шестой раз в семи последних эстафетных гонках Кубка мира стала четвертой

Мужчины. Эстафета

1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 1:16.21,0 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)

2. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — 39,2 (0 + 10)

3. Германия (Эрик Лессер, Роман Реес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 51,7 (0 + 9)

4. Россия (Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) — 1.08,0 (0 + 7)

5. Италия (Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томас Бормолини, Доминик Виндиш) — 1.37,0 (0 + 8)

6. Австрия (Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард) — 1.46,9 (0 + 10).

Наши парни провалили спринт на втором этапе Кубка мира-2020/21 в Контиолахти, не попав даже в топ-30 (лучший результат — 33-е место Матвея Елисеева), затем не получилась и гонка преследования (можно отметить только рывок с 46-го на 21-е место у Эдуарда Латыпова). Реабилитироваться можно было только в эстафете, где у нас давно не было подиумов. Последний раз мы брали медали 8 февраля 2019 года в американском Кэнморе, когда Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын стали третьими.

Оставались в борьбе за счет отличной стрельбы

В прошлом сезоне было одно шестое место и пять четвертых. Деревянная медаль в мужских эстафетах порядком поднадоела, но в Финляндии эту неудачную серию прервать не удалось. Хотя шанс был. Бежавшие первые три этапа — Матвей Елисеев, Антон Бабиков и Эдуард Латыпов — справились со стрельбой. Никто не зашел на штрафной круг, а дополнительные патроны расходовались по минимуму (по одному промаху у Елисеева и Бабикова, два — у Латыпова). С ходом хуже было у Бабикова. Он заметно уступал основным конкурентам, но это можно объяснить функциональным состоянием спортсмена из Башкирии. Из-за сомнительного теста на COVID-19 он полностью пропустил первый финский этап, а тренироваться мог только в своем гостиничном номере. Впервые на снег Антон вышел только накануне спринта второго этапа.

Тем не менее Бабиков еще раз доказал, что является опытным эстафетным бойцом (не зря в его активе есть золото ЧМ-2017). Отставание в скорости он компенсировал скорострельностью, которая позволила ему не стать слабым звеном команды: он передал эстафету Латыпову в 20 с небольшим секундах от лидирующих норвежцев. У Эдуарда со скоростью полный порядок (на днях бывший наставник сборной Анатолий Хованцев рассказывал, что на контрольных тренировках Латыпов очень сильно выигрывал у партнеров именно за счет работы ног). А вот со стрельбой всегда были определенные проблемы. Но лежку Эдуард прошел с нулем, а вот на стойке заставил изрядно понервничать — два промаха, которые он смог закрыть дополнительными патронами. Мы остались в борьбе за медали.

Роковые промахи на стойке

Логинов вышел на старт с отставанием от Йоханнеса Бе на 49 секунд. Но до занимающей промежуточное третье место Швеции, которую на последнем этапе представлял Себастьян Самуэльссон, было менее 10 секунд. Первый огневой рубеж все лидеры, за исключением Бе, прошли очень уверенно. Главный драматический момент эстафеты развернулся на стойке. Норвежец промазал лишь раз и уверенно побежал за победой. Вслед за ним к финишу отправились Самуэльссон (1 промах), Долль (2 промаха) и — только четвертым — Логинов. Стрельба из восьми патронов на заключительной стрельбе — непозволительная роскошь для лидера сборной. Отыграть более 20 секунд на последнем круге было уже нереально.

— Я очень расстроен, понимал, что нужно рисковать, с первого круга пытался навязать борьбу, а не на последнем рубеже, — рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ». — Видимо, я не готов к этому риску. Я это понимаю, но я старался, хотел цепляться за все возможности, чтобы побороться за подиум. Не скажу, что это был ва-банк, но я рисковал, стрелял не в своем ритме. Старался сделать выстрел, чтобы его услышали уже. Возможно, это психологический момент. Сработал или нет, не знаю. Мне нужно было рискнуть. Очень жаль, что не получилось вытащить команду на подиум.

Логинов рассчитывает исправиться уже на третьем этапе в Австрии.

— Я разбегаюсь к каждому старту. Состояние улучшается однозначно. В Хохфильцене настраиваюсь на другой результат. Я понимаю, что это не то, для чего я тренировался. Надеюсь, что буквально за пару дней смогу кардинально ситуацию поменять, — отметил чемпион мира.

Пока же мы можем радоваться тому, что стали лучшими в гонке по количеству дополнительных патронов (7). Было бы на один промах меньше у Логинова — был бы и долгожданный подиум. А так наша серия безмедальных гонок достигла 26.