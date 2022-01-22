Наши девушки вполне могли выиграть последнюю эстафету перед Олимпиадой, но все перечеркнула стрельба Ирины Казакевич.

Кубок мира

Женщины. Эстафета, 4 х 6 км

1. Норвегия (Каролин Кноттен, Тирил Экхофф, Ида Лин, Ингрид Таннреволь) — 01:12.54,1.

2. Россия (Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина) — 24,6.

3. Франция (Хло Шевалье, Жюстин Бреза-Буше, Паула Боте, Анаис Бескон) — 32,6.

4. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Самуэла Комола, Федерика Санфилиппо) — 32,6.

5. США (Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Дидра Ирвин, Джоан Рид) — 50,1.

Мужчины. Масс-старт

1. Бенедикт Долль (Германия) — 37.14,9 (1).

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — 31,3 (3).

3. Штурла Легрейд (Норвегия) — 1.28,8 (3)...

10. Антон Бабиков (Россия) — 1.58,7 (4)...

25. Эдуард Латыпов (Россия) — 4.12,9 (8).

В итальянском Антхольц-Антерсельве продолжается очередной этап Кубка мира по биатлону. Последний предолимпийский, и, так как до старта Игр всего две недели, многие лидеры сезона пропускают гонки. Так и в сборной России Александр Логинов и Даниил Серохвостов не стали бежать масс-старт, зато впервые в этом году вышел с карантина Эдуард Латыпов. Триумфальным возвращение из ковидного заточения не получилось, однако и раньше времени списывать Латыпова и менять на Антона Бабикова не стоит.

Женская команда бегала как на американских горках — после слабого старта Валерии Васнецовой — резкий спурт от Кристины Резцовой, провал Ирины Казакевич и невероятный финиш Ульяны Нигматуллиной. Серебро с тремя штрафными кругами — это одновременно и повод для радости, но и необходимость задуматься о составе на Олимпиаде в Пекине.

У женщин снова за Резцовой не успевают остальные

В женский биатлон мы снова стали верить во многом благодаря Кристине Резцовой. Она бьется за каждую позицию в личных гонках и играет решающую роль в эстафетах. Резцова после среднего старта от Валерии Васнецовой принимала эстафету шестой, а ушла первой с приличным отрывом. Кристина тяжело, но справилась с роковой для многих команд стрельбой, чем и обеспечила россиянкам уверенное преимущество. Казалось бы, лучшая возможность для Ирины Казакевич показать себя! И на самом деле решение поставить ее сейчас в эстафету от Михаила Шашилова можно только поприветствовать. Мы окончательно поняли, что рассчитывать на Ирину нельзя, и в олимпийской четверке с Казакевич мы будем играть в русскую рулетку. Девушка говорит в интервью, что мечтает об олимпийском золоте в команде, только как его достичь с шестью промахами за один этап?

Только Ирине надо отдать должное: пробежала три штрафных круга пулей и смогла максимально скрасить незавидное положение. 25 секунд от лидера и в районе пяти от третьего места — легко отделались, хотя мысли о 30-секундном гандикапе перед стрельбой все равно не покидали. К финишу своего этапа Казакевич немного сбавила, да и Ульяна Нигматуллина догонять не спешила. Может быть, тактика и верная, все же и Резцова считает важной работу в своем темпе. И на первом огневом расклад сработал — Ульяна убежала из шести и принялась догонять Италию и Чехию. И погоня была не самая успешная, пока шанс на медаль не открылся, откуда не ждали. Генриета Харватова не справилась с поворотом, упала, долго поднималась и повредила винтовку. В результате Нигматуллина переместилась на третье место и на эмоциях «съела» саму Анаис Бескон. Серебро с тремя кругами — это вообще законно?

Латыпова еще рано хоронить, ему нужно время, чтобы прийти в себя

Мужской масс-старт был интересен прежде всего возвращением Эдуарда Латыпова из коронавирусного плена. Две с лишним недели без тренировок — не шутки, и требовать сегодня от Эдуарда сверх его сил было бы глупо. Причем проблемы со стрельбой — это следствие скорее нехватки соревновательного опыта, нежели недостаточного количества тренировок. С учетом новогодней паузы последний раз мы видели Латыпова во Франции. С гонок в Анси прошел ровно календарный месяц, так что от масс-старта к масс-старту мы с Эдуардом не пришли. В декабре Латыпов боролся за Большой хрустальный глобус, сейчас перед ним стоит задача доказать, что он не растерял свою форму и готов ехать на Олимпиаду. Казалось бы, глупость ехать в Пекин без Эдуарда, но все больше ходит разговоров о необходимости дать шанс Антону Бабикову. Даже Матвей Елисеев предложил поднять вопрос о замене в олимпийских составах.

Бабиков доказал, что победа в индивидуальной гонке не была случайностью, и сегодняшнее попадание в топ-10 говорит о большом желании Антона отобраться на Игры. С другой стороны, феерия от нашего запасного на этапе Кубка мира, который пропускают многие лидеры сезона, — это тот максимум, на который он может претендовать при самых лучших раскладах. На Олимпиаде ждать чудес от Антона вряд ли стоит, а вот если Эдуард за оставшиеся две недели придет в себя, то как минимум побороться за личные награды он сможет. Да и в эстафете без его финиша никуда. Естественно, сегодняшние восемь промахов — это никуда не годится. Но, что поделать, обидно заболеть за месяц до Олимпиады, но еще обиднее будет во время самой Олимпиады. А для России, у которой всего пять квот в биатлоне, любая потеря смерти подобна.