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21 января, 18:15

Нигматуллина попала в топ-10, остальные провалились. Невеселые результаты перед Пекином

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина стала десятой в индивидуальной гонке в Антхольце
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Ульяна Нигматуллина.
Фото Global Look Press
Француженка Жюстин Бреза-Буше одержала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве.

Кубок мира. Индивидуальная гонка
Женщины
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 42.20,6 (1)
2. Жюлия Симон (Франция) — 51,1 (2)
3. Муна Брурссон (Швеция) — 1.37,2 (2)
4. Клэр Игэн (США) — 1.58,8 (2)
5. Доротея Вирер (Италия) — 2.34,8 (3)
6. Маркета Давидова (Чехия) — 2.36,3 (3)
7. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 2.36,2 (3)
8. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) — 2.52,7 (3)
9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 2.54,4 (3)
10. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 2.58,9 (2)...
63. Валерия Васнецова (Россия) — 7.05,4 (7)...
65. Ирина Казакевич (Россия) — 7.21,7 (6)

Мужская индивидуалка накануне стала одной из главных интриг сезона. Победа Антона Бабикова поставила знак вопроса под объявленным олимпийским составом, а сам Антон сделал все возможное, чтобы из запасного превратиться в биатлониста основы.

У девушек мы подобного накала, понятно, не ждали. Три наших биатлонистки вообще гонку пропускали. Лидер Кристина Резцова готовится к Играм по индивидуальному плану, и нагрузка в виде лишней гонки на 15 км ей не нужна. Анастасия Шевченко, наконец, залечивает травму ноги, а Светлана Миронова просто плохо себя чувствует. Последнее, конечно, настораживает, с учетом того, что лишь недавно в Рупольдинге Миронова, казалось, начала обретать лучшую форму.

У Васнецовой с Казакевич — 13 промахов на двоих

В отсутствие лидеров на старт отправились Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Грустно, что оставшиеся три квоты остались незаполненными. Резервисты готовятся к чемпионату Европы, а вызывать кого-то из России ради одной гонки тренеры посчитали ненужным. Хотя в свете будущей борьбы за квоту, да и вообще престижа — почему нет? Разве для условных Буртасовой или Сливко возможность пробежать гонку на Кубке мира не перевесила бы даже очередную медаль чемпионата Европы?

Ульяна Нигматуллина. Индивидуальная гонка в Антхольц-Антерсельве: Нигматуллина — десятая, у Васнецовой и Казакевич 13 промахов на двоих. Онлайн

Как бы там ни было, выступали мы втроем. На бумаге сильнее всех смотрелись позиции Нигматуллиной: она была пятой и лучшей из наших в индивидуалке Эстерсунда — единственной такой гонке в сезоне на данный момент. Да и в общем зачете Кубка мира сейчас вторая в команде после Резцовой. Хотя удачным нынешний сезон для Ульяны тоже не назовешь: ни одного попадания в топ-3 в личных гонках.

В итоге именно Нигматуллина оказалась единственной нашей спортсменкой, кто как минимум индивидуалку откровенно не завалил. Десятое место с двумя промахами — это не блестяще, но достойно. По крайней мере, сильно лучше шести-семи промахов, как у Васнецовой с Казакевич.

Понятно, что индивидуальная гонка — это скорее для опытных спортсменов, но катастрофа со стрельбой у наших девчонок настораживает. Особенно с учетом того, что кому-то из них точно придется бежать индивидуалку и на Олимпиаде. Квота в пять человек оставляет минимум простора для замен. Да и на лыжне наши выглядят не то чтобы блестяще.

Нигматуллина с Казакевич уступили только в лыжном ходе лидерам около двух минут. Даже с учетом падения Ирины на спуске это слишком. Прибавь Ульяна хоть полминуты в этом компоненте — была бы в призах, два промаха вполне это позволяли. Более или менее быстро бежала лишь Васнецова, она и после финиша призналась, что физически чувствовала себя прекрасно. Но и она уступила француженке Бреза-Буше 1:18 — целую пропасть...

Шашилов не поставил Миронову в эстафету

Редким позитивом в женской команде можно считать только возвращение к активной деятельности тренера Михаила Шашилова. Наставник снова в строю и держит удар в своем фирменном стиле. В итоговом интервью «Матч ТВ» он даже назвал эстафетный состав на субботу: Васнецова, Резцова, Казакевич и Нигматуллина.

Биатлонистка сборной России Кристина Резцова. Резцова снова вытаскивает всю сборную. Без Кристины наша команда выглядит жутко

В теории многого от этой эстафеты ждать не приходится. Хотя девчонки уже доказывали, что способны опрокидывать предварительные расклады. Теперь Ульяну пробуют в качестве финишера, а Валерию продолжают наигрывать в роли стартера, так как альтернатив для нее в этой роли просто нет. Кристина Резцова на втором этапе, очевидно, как раз должна отыграть отставание, если оно будет.

В принципе, это классика эстафет — чередовать сильные и рискованные этапы. В этот раз наши тренеры решили следовать этому канону. Странно только, что не нашлось места в квартете Светлане Мироновой. Сильнейшая наша биатлонистка по итогам прошлого сезона продолжает переживать непростые времена.

Сборная России по биатлону
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
18
75
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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