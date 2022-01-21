Нигматуллина попала в топ-10, остальные провалились. Невеселые результаты перед Пекином

Француженка Жюстин Бреза-Буше одержала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве.

Кубок мира. Индивидуальная гонка

Женщины

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 42.20,6 (1)

2. Жюлия Симон (Франция) — 51,1 (2)

3. Муна Брурссон (Швеция) — 1.37,2 (2)

4. Клэр Игэн (США) — 1.58,8 (2)

5. Доротея Вирер (Италия) — 2.34,8 (3)

6. Маркета Давидова (Чехия) — 2.36,3 (3)

7. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 2.36,2 (3)

8. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) — 2.52,7 (3)

9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 2.54,4 (3)

10. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 2.58,9 (2)...

63. Валерия Васнецова (Россия) — 7.05,4 (7)...

65. Ирина Казакевич (Россия) — 7.21,7 (6)

Мужская индивидуалка накануне стала одной из главных интриг сезона. Победа Антона Бабикова поставила знак вопроса под объявленным олимпийским составом, а сам Антон сделал все возможное, чтобы из запасного превратиться в биатлониста основы.

У девушек мы подобного накала, понятно, не ждали. Три наших биатлонистки вообще гонку пропускали. Лидер Кристина Резцова готовится к Играм по индивидуальному плану, и нагрузка в виде лишней гонки на 15 км ей не нужна. Анастасия Шевченко, наконец, залечивает травму ноги, а Светлана Миронова просто плохо себя чувствует. Последнее, конечно, настораживает, с учетом того, что лишь недавно в Рупольдинге Миронова, казалось, начала обретать лучшую форму.

У Васнецовой с Казакевич — 13 промахов на двоих

В отсутствие лидеров на старт отправились Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Грустно, что оставшиеся три квоты остались незаполненными. Резервисты готовятся к чемпионату Европы, а вызывать кого-то из России ради одной гонки тренеры посчитали ненужным. Хотя в свете будущей борьбы за квоту, да и вообще престижа — почему нет? Разве для условных Буртасовой или Сливко возможность пробежать гонку на Кубке мира не перевесила бы даже очередную медаль чемпионата Европы?

Как бы там ни было, выступали мы втроем. На бумаге сильнее всех смотрелись позиции Нигматуллиной: она была пятой и лучшей из наших в индивидуалке Эстерсунда — единственной такой гонке в сезоне на данный момент. Да и в общем зачете Кубка мира сейчас вторая в команде после Резцовой. Хотя удачным нынешний сезон для Ульяны тоже не назовешь: ни одного попадания в топ-3 в личных гонках.

В итоге именно Нигматуллина оказалась единственной нашей спортсменкой, кто как минимум индивидуалку откровенно не завалил. Десятое место с двумя промахами — это не блестяще, но достойно. По крайней мере, сильно лучше шести-семи промахов, как у Васнецовой с Казакевич.

Понятно, что индивидуальная гонка — это скорее для опытных спортсменов, но катастрофа со стрельбой у наших девчонок настораживает. Особенно с учетом того, что кому-то из них точно придется бежать индивидуалку и на Олимпиаде. Квота в пять человек оставляет минимум простора для замен. Да и на лыжне наши выглядят не то чтобы блестяще.

Нигматуллина с Казакевич уступили только в лыжном ходе лидерам около двух минут. Даже с учетом падения Ирины на спуске это слишком. Прибавь Ульяна хоть полминуты в этом компоненте — была бы в призах, два промаха вполне это позволяли. Более или менее быстро бежала лишь Васнецова, она и после финиша призналась, что физически чувствовала себя прекрасно. Но и она уступила француженке Бреза-Буше 1:18 — целую пропасть...

Шашилов не поставил Миронову в эстафету

Редким позитивом в женской команде можно считать только возвращение к активной деятельности тренера Михаила Шашилова. Наставник снова в строю и держит удар в своем фирменном стиле. В итоговом интервью «Матч ТВ» он даже назвал эстафетный состав на субботу: Васнецова, Резцова, Казакевич и Нигматуллина.

В теории многого от этой эстафеты ждать не приходится. Хотя девчонки уже доказывали, что способны опрокидывать предварительные расклады. Теперь Ульяну пробуют в качестве финишера, а Валерию продолжают наигрывать в роли стартера, так как альтернатив для нее в этой роли просто нет. Кристина Резцова на втором этапе, очевидно, как раз должна отыграть отставание, если оно будет.

В принципе, это классика эстафет — чередовать сильные и рискованные этапы. В этот раз наши тренеры решили следовать этому канону. Странно только, что не нашлось места в квартете Светлане Мироновой. Сильнейшая наша биатлонистка по итогам прошлого сезона продолжает переживать непростые времена.