«Миронова умеет стрелять. Зачем клеймить спортсмена?» Тренер сборной ответил хейтерам

Тренер женской сборной России Михаил Шашилов — о своих ошибках, интервью Павловой и Резцовой, а также ближайшем резерве

С 11 по 13 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет третий этап Кубка мира по биатлону. Все начинается с женского спринта в пятницу. В беседе с журналистами старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов поделился ожиданиями от этапа, объяснил, почему Татьяна Акимова пока не присоединится к команде, а также призвал поддержать Светлану Миронову и Евгению Павлову.

Об ошибках на первых двух этапах

Выделю три отрицательных момента. Женя Павлова сильно хотела удивить народ, это в ее характере. Но первые три гонки у нее не получились. Это факт. Где-то я не разглядел, что надо было ее поддержать в тот момент. Так было на отборочных стартах. У нее не получился спринт, но мы сели, поговорили, и затем она выиграла масс-старт. Тут надо было действовать так же. В какой-то момент она уперлась в стену. Сейчас она справилась. Находится в отличном психологическом состоянии, радуется жизни, улыбается.

Второе — это этап Светланы Мироновой в эстафете. Мы говорили, не надо загонять спортсмена в угол. Она умеет стрелять. После эстафеты она по горячим следам сказала: «Мне же говорили, что я не могу бегать в эстафете». Я посоветовал ей забыть это дело. Мы надеемся на Свету. Зачем ставить клеймо на спортсмена? Как в свое время журналисты сделали с Евгением Гараничевым. Кто сказал, что он плохой стрелок? Он идеально стреляет. Давайте помогать спортсменам.

Третье — сломанный прицел у Ворониной. Для меня это больно. Значит, я не проверил, не проконтролировал. Это три момента, в которых виноват я. Во всем остальном вопросов нет. Сервисмены работают как черти. Выжимают максимум.

О Татьяне Акимовой

Она стартанет в спринте на четвертом этапе. Иначе какой смысл был ее вызывать? После третьего этапа решим, кого заменить. По спортивному принципу? Это расплывчатое понятие. Люди должны приносить очки команде России. Если не приносишь очков, то какая разница, какое ты занял место. Тут в выборе могут преобладать молодость, опыт, тактическое мышление... Будем думать.

Почему она не выступит на третьем этапе? Дело в том, что нельзя так быстро получить разрешение на ввоз оружия. Это самое главное. Еще один момент: Татьяна — мама, не может же она бросить своего ребенка. Так что она приедет в команду оперативно, но это будет уже четвертый этап. СБР принял правильное решение. К тому же в Хохфильцене среднегорье. Лучше приехать ближе к старту. Если бы она приехала сейчас, то стартовать на четвертый-пятый день — не лучший вариант.

О Ларисе Куклиной

Она будет стартовать в спринте на третьем этапе. Думаю, что все будет более-менее удачно и она доберется до пасьюта. Мы на нее надеемся, она на себя надеется. Посмотрим, в каких она кондициях после повреждения.

О Евгении Павловой

Ее интервью — это эмоции. Понимаете, они спортсмены, когда лежат на снегу после финиша. Когда встали — они уже девочки. Естественно, когда у них есть сопли, слезы... Мы (тренеры) в таких ситуациях не всегда подходим. Надо дать человеку отдохнуть, а потом проводить разбор полетов. Это же все эмоции. Мы с ней поговорили, нормально человек все оценил. Да, где-то была не права. Но я всегда призываю журналистов созидать. А так агрессивно относиться и цепляться за слова к девчонке... Некрасиво. Давайте вместе помогать спортсменкам, искать их хорошие качества. Им и так тяжело. К Жене у меня нет вопросов. На тренировках она делает все, как мы договариваемся. Много работает, молодец.

О Мироновой

В Хохфильцене от Светланы ждем самых высоких результатов. Надо быть максималистами. Она умеет красиво работать. Ничего страшного на Кубке мира нет. Со всеми можно бороться.

О ближайшем резерве

Гербулова, Носкова, Шевченко. Они выделяются. Думаю, это ближайший резерв. Посмотрим, как они поработают до Нового года. Потом начнется Кубок IBU, будем проверять их там. Не надо сильно торопиться. Потом из двух команд соберем оптимальную на чемпионат мира-2021.

О своей работе в новом качестве

Вы знаете, насколько сложно тренеру работать в регионе? Ты там за все в ответе. Накормить, одеть, обуть, лыжи намазать. В богатых регионах, может быть, и полегче. А мне приходилось добывать деньги между соревнованиями. В сборной же помощников хватает. Да, сложность в национальной команде заключается в том, что надо подобрать к каждой спортсменке свой ключик. Сразу этого не получится. Надо, чтобы все поверили в мои методы. В любой сфере так. Есть стахановец, за ним идут люди.

О страхе коронавируса

У нас есть одна спортсменка, не буду называть фамилию. Она сильно переживает, чтобы не заразиться. А остальные смирились. Почти все с антителами. Да и те, кто болел, ни у кого не было серьезных симптомов. Спокойно отсидели карантин и вернулись в команду.

0б интервью Резцовой

Анфиса Анатольевна — уникальный человек. Мы с ней знакомы давно. Когда Резцова была у нас в команде она очень много помогала девчонкам, не так, как сейчас. Она была неформальным лидером коллектива, неназванным капитаном биатлонной сборной. А что с ней происходит сейчас... Это ее вопрос. Конечно, нельзя произносить такие слова. Не знаю, в каком состоянии она была... Тут я ее не поддерживаю. Анфиса Анатольевна — великая спортсменка, великая мать. А что вышло в этом интервью — получилось некрасиво. Думаю, она не имела на это право.