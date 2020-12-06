Российским биатлонистам пора обнуляться. У команды уже 27 гонок без медалей

До повторения абсолютного антирекорда остался всего один старт

Контиолахти (Финляндия). Кубок мира. Второй этап.

Женщины. Гонка преследования

1. Тириль Экхофф (Норвения) — 31.05,9 (0 шт. кругов)

2. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — отставание 21,5 (1)

3. Ханна Эберг (Швеция) —35,4 (3)

4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 55,0 (2)

5. Йоханна Скотхайм (Швеция) — 56,3 (6)

6. Ингрид Тандревольд (Чехия) — 1.03,8 (2)...

13. Евгения Павлова (Россия) — 1.45,7 (1)

14. Светлана Миронова (Россия) — 1.49,9 (4)...

16. Ирина Казакевич (Россия) — 1.57,2 (3)...

50. Ульяна Кайшева (Россия) — 5.24,8 (5)

Тамару Воронину сняли, так как лидеры догнали ее на круг.

Наши биатлонисты не были на подиуме больших стартов с 16 февраля. Тогда, в Антерсельве, Александр Логинов финишировал третьим в гонке преследования. Причем это был не рядовой этап Кубка мира, а чемпионат мира. С тех пор у нас не было ни одного серьезного повода для радости. Хотя при желании причины неудач найти несложно.

Чемпионат мира омрачился грубым обыском номеров наших спортсменов — кто-то навел итальянскую полицию. Там уж не до медалей не было. Потом худо-бедно прошли два этапа, но финал в Холменколлене из-за пандемии отменили. А вдруг бы там получилось? Сейчас вот вообще самое начало сезона, только два этапа прошло. Еще разгонимся!

Вроде бы ничего критичного. Но в сумме набралось 27 гонок без призовых мест. И это — страшные цифры.

Три президента — три рекорда

Еще грустнее, что в последнее время такие безголевые серии стали привычным явлением для нашего биатлона. Четыре года назад был поставлен первый резонансный рекорд: 25 стартов подряд без медалей.

В прошлом сезоне установили новое достижение со знаком минус: целых 28 гонок.

И вот теперь, после сухой серии в Контиолахти, у нас уже 27.

11 декабря в Хохфильцене пройдут женский и мужской спринты — и шансы на новый антирекорд в пятницу, сами пониманием, ощутимые.

Любопытно, что 25 гонок без медалей были при президентстве Александра Кравцова, 28 — при Владимире Драчеве, и вот теперь в историю может войти Виктор Майгуров. Александр Тихонов, босс СБР в 1996-2008 годах, наверняка отвесит что-то язвительное по этому поводу.

Все настолько беспросветно?

При этом есть предпосылки, что российская команда прибавит. Нельзя сказать, что наши спортсмены выступают безнадежно. Да, на фоне феноменального прогресса шведов или впечатляющей стабильности 24-летней белоруски Динары Алимбековой (в четырех личных гонках она ни разу не опустилась ниже топ-8) наши радости очень скромны. Но по крайней мере мы видим хоть какой-то просвет.

Во-первых, обе наши эстафеты в Контилохати остановились в шаге от пьедестала. Это настраивает на оптимизм. Во-вторых, Логинов, лидер команды, традиционно прибавляет ближе к Новому году. В прошлом сезоне он впервые попал в «призы» именно в Хохфильцене. И после эстафеты он говорил, что чувствует, как ему с каждой гонкой становится легче.

Очень неплохо выглядит дебютантка Кубка мира Ирина Казакевич. Появляется стабильность у Эдуарда Латыпова. Здорово пробежала четвертый этап в эстафете Ульяна Кайшева. Виден потенциал Светланы Мироновой. Евгения Павлова в преследовании с 44-го места запрыгнула на 13-е. В общем, есть надежды, что сдвоенный австрийский этап принесет нам долгожданный позитив. Хотя бы по теории вероятности кого-то из российской команды в Хохфильцене наконец должно прорвать.