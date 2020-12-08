Резцова призналась в приеме допинга, а потом отказалась. Чему верить?

Знаменитая российская лыжница и биатлонистка снова в центре скандала из-за своих откровений. Ее коллеги возмущены.

Легенда российских лыж и биатлона Анфиса Резцова привычно спровоцировала скандал, рассказав в интервью sports.ru о медицинской поддержке российских лыжниц в 1990-х. Некоторые высказывания 55-летнего ветерана спорта можно трактовать как признание в использовании допинга. Что-то похожее Резцова уже говорила в 2009 году журналу «Лыжный спорт», но это было еще до всех допинговых скандалов вокруг российского спорта. Нынешнее заявление явно будет иметь больший резонанс, особенно с учетом того, что на этот раз трехкратная олимпийская чемпионка бросила тень и на других людей. Правда, Резцова уже отказалась от своих слов, но многочисленные детали делают ее первоначальный рассказ слишком правдоподобным.

Что сказала Резцова

Самая яркая цитата из интервью Резцовой sports.ru: «Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был. Это когда я вернулась в лыжи в 96-м. Пахала, как лось, и мне сказали: надо еще делать это... Я пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне. И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала».

Правда, после публикации этих слов знаменитая лыжница и биатлонистка тут же отказалась от сказанного. «Я про допинг уже ничего давно не говорю, — цитирует Резцову Общественная служба новостей. — Я один раз проговорилась и больше не хочу. Слово «допинг» я не озвучивала, а сказала, что мне делали программу докторскую и она мне помогала. Это уже придумали журналюги, перефразировали, и другой смысл уже получается».

При этом авторы интервью на sports.ru настаивают на корректном цитировании и говорят о наличии у них записи разговора с олимпийской чемпионкой. Впрочем, и без «уколов во все места» в откровениях Резцовой масса интересных нюансов. В частности — рассказ о массовом применении в сборной России гемотрансфузии — метода, запрещенного еще в 1985 году. Спортсменка рассказывает о событиях второй половины 1990-х, и речь о явном нарушении антидопинговых правил. Причем всей группой тренера Николая Лопухова.

В интервью Резцова также говорит о некой медицинской поддержке в виде уколов «витаминов», но при этом оговаривается, что не знает, какой именно препарат ей вводили и являлся ли он на тот момент запрещенным. В программе фармподдержки, по словам олимпийской чемпионки, также участвовали Ольга Данилова и Лариса Лазутина, причем Лазутиной эти «витаминки» якобы позволяли поддерживать высокий уровень гемоглобина в крови. Данилова и Лазутина, напомню, были пойманы на эритропоэтине на Олимпиаде-2002.

Также здесь уместно процитировать интервью Резцовой «Лыжному спорту» 11-летней давности, в котором она «проговорилась» в первый раз:

— Когда я вернулась в очередной раз в спорт после вторых родов в 1999 году, я пошла на это осознанно. Я сейчас уже обо всем этом рассказываю без утайки, потому что любой разумный человек понимает, что без этого сегодня никуда — весь спорт на этом. В 1999 году я отпахала полгода, всех обыгрывала летом, все прикидки выигрывала и не употребляла ничего, честно скажу, была чистая. А пришла зима — всем проигрываю. Как так? Мне стало обидно. И я пошла на это «иглоукалывание». Я в тот год чемпионкой мира стала в эстафете, на этапах Кубка мира что-то цепляла. И мне это реально помогало.

Почему она отказывается от своих слов

Резцова в последнее время довольно часто дает огненные интервью, а когда ее слова провоцируют скандал, отказывается от своих слов. Так, например, в 2013 году в «Разговоре по пятницам» в «СЭ» она заявила, что тренер по биатлону Леонид Гурьев в свое время предлагал ей попасть в сборную страны через постель. Однако после выхода интервью спортсменка уверяла, что ее слова были искажены. В том же интервью она рассказывала, что ее дочь Дарья Виролайнен была вынуждена сделать аборт в 16 лет, а сама Анфиса Резцова накануне Олимпиады в Калгари прервала беременность по настоянию тренеров.

— Тренеры и чиновники, отвечавшие за зимние виды, шумели: «На носу олимпийский сезон! Уходить в декрет не имеешь права! Сборная на тебя рассчитывает!» — рассказывала Резцова семь лет назад. — Срок был восемь недель. Муж самоустранился: «Как решишь — так и будет. Рожаешь — значит рожаешь. Аборт — значит аборт»... Был 1985 год! А мы с Леней комсомольцы! А вокруг талдычили про женщин, у которых были аборты, что якобы помешало им потом спокойно родить. Как мне было тяжело, сколько слез пролила... До этого три года не удавалось забеременеть.

Ту же самую историю Резцова повторила и сейчас в интервью sports.ru, но в более жестком варианте:

— «Она беременная, но нам нужны медали — она не должна рожать», — это исходило от тренеров. В Москве меня встретил диспансерский микроавтобус с красным крестом. У нас была гинеколог — бывшая гандболистка, говорит: Анфиса, сейчас 8 недель, еще можно сделать аборт — как вы решите с мужем, так и будет. Ты к Олимпиаде шла долго. Олимпиада первая и, может быть, последняя. С другой стороны, три года ты не могла забеременеть. Как спортсменка скажу, тебе нужна Олимпиада. Но вдруг ты выиграешь, а детей уже не родишь? Я пришла на ковер в Спорткомитет: согласна на аборт, но дайте нам квартиру — мы живем у родителей. Нам дали двушку здесь, в Химках, еще до Олимпиады. А потом господь подарил мне четырех прекрасных дочек.

Как отреагировали на слова Резцовой

— Кто ей дал право дерьмом обливать других людей? У нее разве есть основания? — возмутился в интервью Р-Спорту бывший главный тренер сборной России Александр Грушин, работавший с Резцовой. — Говорит о (Ольге) Даниловой, что она «вдруг побежала». Я бы на месте Даниловой в суд бы подал, это подсудное дело, это оскорбление личности! Она что, не понимает, что делает? Если ты официально выступила, значит ты обвиняешь человека. Она говорит, что в ее группе не было допинга, а была кровь. А это что, разве не допинг? Это самый страшный допинг после стероидов. Человек вообще соображает, что говорит? А потом у нее есть основания говорить об этом, у нее есть стопроцентные данные? Кто ей дал право на это?

— Анфиса Резцова частенько плывет, хоть и не пловчиха... — написал в Telegram-канале известный комментатор Дмитрий Губерниев. Позже телеведущий прокомментировал слова олимпийской чемпионки в комментарии «СЭ»:

— Мы знаем, что в сборной Советского Союза по биатлону и лыжным гонкам были проблемы допингом, — сказал Губерниев. — И мы знаем это именно по тем спортсменам, которых потом поймали. Я не подвергаю сомнениям наши успехи, но нетрудно предположить — если у нас целая плеяда лыжниц была поймана на допинге, вряд ли они этим стали заниматься под занавес карьеры.

Когда уважаемый мной Александр Алексеевич Грушин говорит о том, как Анфиса может говорить такие вещи, я хочу напомнить — Ольгу Данилову на допинге поймали в Солт-Лейк-Сити. Я комментировал ту эстафету, где наши спортсменки должны были стартовать, а мы не стартовали совсем. Это был лютый позор с дисквалификацией Лазутиной и Даниловой. Лютый позор.

Проблема даже не в этом. Важно, что происходит сейчас. Тому, что было, мы дали оценку. И мне нравится, что сейчас происходит в нашем спорте. У нас нет никаких с этим проблем ни в лыжах, ни в биатлоне. Вообще никаких. И говорить, что Анфиса Резцова всех очернила, я бы не стал. Она говорит за себя, но спортсмены часто сначала говорят, а потом думают. Это не первое интервью, в котором Резцова признается, что принимала допинг. К таким интервью надо относиться спокойно.

— Анфиса Анатольевна — уникальный человек, — отметил старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов в общении с журналистами. — Мы с ней знакомы давно. Когда Резцова была у нас в команде она очень много помогала девчонкам, не так как сейчас. Она была неформальным лидером коллектива, неназванным капитаном биатлонной сборной. А что с ней происходит сейчас... Это ее вопрос. Конечно, нельзя произносить такие слова. Не знаю в каком состоянии она была... Тут я ее не поддерживаю. Анфиса Анатольевна — великая спортсменка, великая мать. А что вышло в этом интервью — получилось некрасиво. Думаю, она не имела на это право.

При этом большинство людей из мира лыж и биатлона пока просто отказываются комментировать заявления олимпийской чемпионки. Могут ли у Резцовой и ее бывших напарниц по сборной быть неприятности после скандальных воспоминаний Анфисы Анатольевны? Всемирный антидопинговый кодекс определяет срок давности по допинговым делам в 10 лет. На Западе были случаи, когда звезды спорта признавались в применении допинга в прошлом, но сохранили нечестно завоеванные награды. С другой стороны, есть прецендент американского велогонщика Лэнса Армстронга, который в 2012 году был лишен всех наград, завоеванных с 1998 года. То есть период наказания в его случае затронул события 14-летней давности. Рассказ Резцовой о гемотрансфузии в сборной России касается событий, которые случились более 20 лет назад.