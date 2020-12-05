Павлова объявила бойкот корреспонденту Занину. И четырежды промазала в эстафете

Россия благодаря прорыву Кайшевой финишировала четвертой.

Этап Кубка мира. Женщины. Эстафета

1. Швеция (Юханна Скоттхайм, Мона Брорссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — 01:12.44,5 (0 шт. кругов + 8 доп. патронов)

2. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Хло Шевалье, Жюстин Бреза) — отставание 09,6 (0 + 9)

3. Германия (Ванесса Хинц, Франциска Пройсс, Марен Хаммершмидт, Дениза Херманн) — 43,9 (0 + 12)

4. Россия (Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 2.31,3 (2 + 11)

5. Украина (Дарья Блашко, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная) — 2.39,9 (2 + 11)

6. Италия (Лиза Виттоцци, Ирена Лардшнайдер, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо) — 2.46,4 (0 + 14)

Несмотря на самое начало сезона, часть нашей женской команды уже успела обидеться и закрыться от журналистов. Сначала Ульяну Кайшеву, сказавшую после воскресного спринта об отсутствии целей на сезон, зацепил мощный спич Дмитрия Губерниева на этот счет. И когда мы теперь увидим ее послематчевые интервью — непонятно.

А после спринта, который прошел в четверг, большое недопонимание на ровном месте возникло между корреспондентом «Матча» Дмитрием Заниным и Евгенией Павловой. Спортсменка, которая прежде отличалась прекрасной стрельбой, допустила сразу три промаха и в микст-зоне призналась, что не понимает, почему происходит такое. Сказала, что ей некомфортно с момента приезда в команду.

Спортсменка на нервах

Занин, естественно, начал задавать уточняющие вопросы. Пытаться разобраться, что имелось в виду под «некомфортно». Это его работа, и он стремился сделать ее хорошо. Нужно было выяснить, что хотела сказать спортсменка.

Кто же знал, что Евгения просто неудачно выразилась и имела в виду разлад не с командой или тренерским штабом, а только с собой. Но она, видимо, решила, что Занин умышленно пытался вывести ее на какие-то скандальные ответы, и вскоре после интервью отправила ему гневное сообщение. Плюс дала понять, что общаться больше не будет.

Евгения — эмоциональная девушка. И на фоне непонятно откуда взявшихся проблем на стрельбе можно предположить, что сейчас она на нервах. Вспыхнуть тут несложно.

Вот только делать во всем крайним Занина совсем никуда не годится. Его работа — не успокаивать спортсменов после неудачных гонок и не обелять команду после провалов. Задача Дмитрия — задавать актуальные вопросы (а они не всегда приятные), пытаться проанализировать причины выступления (как хорошего, так и плохого) и раскрывать героев.

25 гонок без подиума

Надеюсь, Павлова остынет и поймет, что Занин отнюдь не враг. Он лишь спрашивал, причем в корректной форме. Да, обидно, когда все идет не так, как хотелось бы. Но виноват в этом точно не Дмитрий.

Лучше сосредоточиться на себе. Разобраться с этой стрельбой. Тогда и вопросов «почему» не будет, только похвала.

Тем более, Женя сейчас в неплохой форме. Свой первый этап по скорости она отработала очень достойно. А вот на рубеже ошиблась сразу четырежды. В итоге она передала эстафету восьмой, и уже тогда было понятно, что шансы на медаль у нас совсем невысокие.

Последние надежды на призы убила «стойка» Светланы Мироновой. Семь промахов — и два штрафных круга. Справедливости ради — ветровая обстановка в Контиолахти была сложная, и даже лучшая команда дня, Швеция, взяла восемь доппатронов. А у Чехии вообще семь штрафных кругов и 14 промахов.

Но вот Кайшева сработала на рубеже идеально. Ульяна — единственная в российской сборной, кто обошелся без осечек на стрельбе. Ее отличное выступление вкупе с ошибками соперниц вытащило Россию на четвертое место. Это, конечно, не медаль, но по нынешним временам — очень даже крепкий результат.

Будем надеяться, что уже в самое ближайшее время наша команда прервет бесподиумную серию в Кубке мира, которая составляет уже 25 гонок. Ведь до рекорда, который казался вечным (28 гонок без медалей было при Владимире Драчеве), осталось совсем ничего. Одно успешное выступление — и внимание с негатива переключится на позитив. Иначе же снова придется обижаться на болельщиков и журналистов.