В сборной России не выявили коронавируса перед заключительным этапом Кубка мира

В сборной России не обнаружено случаев коронавируса перед заключительным этапом Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).

Все спортсмены, тренеры и специалисты сдали тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат. В составе российской команды на заключительном этапе Кубка мира выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Кирилл Стрельцов, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Татьяна Акимова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко.

Этап Кубка мира в Эстерсунде пройдет с 19 по 21 марта.