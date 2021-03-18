Определился состав женской сборной России на спринт в Эстерсунде

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) 18 марта опубликовал список участниц и порядковые номера на спринт на десятом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Первой среди россиянок на дистанцию отправится Светлана Миронова, у которой 17-й стартовый номер. 34-й побежит Ульяна Кайшева, 42-й — Лариса Куклина, 50-й — Ирина Казакевич, 62-й — Анастасия Шевченко, 64-й — Евгения Павлова, 94-й — Татьяна Акимова и последней, 102-й — Анастасия Гореева.

Женский спринт пройдет в пятницу, 19 марта. Начало — в 14.30 (мск).