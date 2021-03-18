Йоханнес Бе заявил, что не отдаст победу в общем зачете Кубка мира Легрейду

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе поделился мнением о борьбе за «Большой хрустальный глобус», которая ведется между ним и его соотечественником Штурлой Легрейдом.

«У нас словно предвыборная кампания. Мы занимаемся лоббированием. Шутим по этому поводу, кто и кому будет помогать. Но выглядит не очень хорошо. Каждый будет стараться изо всех сил. Я не собираюсь отдавать победу в кубке.

Мы открыто общаемся по этому поводу и шутим. Особенно много шутят те, кто находятся в другом положении. Они любят нас задеть. Но это здорово. Мы оба знаем, что все время об этом думаем. Мы невероятно хорошие друзья, хотя сейчас мы главные враги друг для друга", — приводит NRK слова Бе.

На данный момент Йоханнес Бе лидирует в общем зачете, в его активе 1011 очков. Идущий на втором месте Штурла Легрейд имеет 986 очков.

Победитель общего зачета Кубка мира определится на финальном этапе, который начнется в Эстерсунде завтра, 19 марта.