В Норвегии рассказали, сколько зарабатывают Клебо, Йохауг и Бе

Издание Dagens Naeringsliv подсчитало доходы звезд норвежского спорта за 2020 год и определило общий размер их состояний.

Больше всех за 2020 год заработал шахматист Магнус Карлсен — 3,41 миллиона долларов. Состояние Карлсена оценивается в 5,28 миллиона долларов.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заработал 407 тысяч долларов за 2020 год, общий доход специалиста составляет 12,54 миллиона долларов.

Доход биатлониста Йоханнеса Бе за 2020 год оценили в 1,54 миллиона долларов, общее состояние спортсмена оценивают в 2,32 миллиона долларов. Биатлонистка Тирил Экхофф заработала 473 тысячи долларов за прошлый год, ее состояние оценили в 1,1 миллиона долларов.

Лыжник Йоханнес Клебо заработал 374 тысячи долларов за 2020 год (общее состояние — 990 тысяч долларов), лыжница Тереза Йохауг — 627 тысяч долларов за прошлый год (общее состояние — 5,94 миллиона долларов). Доход бывшей лыжницы Марит Бьорген за 2020 год оценили в 297 тысяч долларов (общее состояние — 3,85 миллиона долларов), а доход бывшего лыжника Петера Нортуга за прошлый год — в 121 тысячу долларов (общее состояние — 1,43 миллиона долларов).