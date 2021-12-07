Расписание гонок 3-го этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене: когда и где покажут трансляции
С 10 по 12 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдет третий этап Кубка мира-2021/22 по биатлону. Предлагаем ознакомиться с расписанием гонок, в которых примет участие сборная России.
Расписание гонок 3-го этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (время московское):
10 декабря. 13.25. Спринт. Мужчины
10 декабря. 16.15. Спринт. Женщины
11 декабря. 14.15. Гонка преследования. Мужчины
11 декабря. 16.15. Эстафета. Женщины
12 декабря. 13.45. Эстафета. Мужчины
12 декабря. 16.30. Гонка преследования. Женщины
Видеотрансляции гонок 3-го этапа Кубка мира-2021/22 по биатлону в Хохфильцене в прямом эфире покажут на сайтах matchtv.ru и Eurosport.
Состав сборной России по биатлону на 3-й этап Кубка мира-2021/22 в Хохфильцене выглядит следующим образом:
мужчины — Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.
женщины — Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Валерия Васнецова.
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