Кубок мира по биатлону, мужской спринт: где смотреть и во сколько начало

В пятницу, 10 декабря, в пройдет мужской спринт в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

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Начало — 13:25. Прямая видеотрансляция мужского спринта — по этой ссылке.

Третий этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Хохфильцене: основная информация