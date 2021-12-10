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Кубок мира по биатлону, мужской спринт: где смотреть и во сколько начало

12:00
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP
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В пятницу, 10 декабря, в Хохфильцене пройдет мужской спринт в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Россию представят Александр Поварницын, Карим Халили, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Василий Томшин и Даниил Серохвостов.

Начало — 13:25. Прямая видеотрансляция мужского спринта — по этой ссылке.

Третий этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Хохфильцене: основная информация

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