Драчев: «Спринт сложился просто прекрасно, от гонки преследования можно ожидать все что угодно»
Бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал выступление российской сборной на этапе Кубка мира во французском Анси.
«Сегодняшний спринт сложился просто прекрасно, — сказал Драчев ТАСС. — У команды отработаны практически все компоненты, по скорости мы фактически уже на высшем уровне, можно быть скорострельнее, но и по этому показателю мы в первой десятке. Можно утверждать, что команда вышла на высокие показатели, и это касается не только ее лидеров».
Также экс-глава СБР поделился мнением о перспективах россиян в гонке преследования, которая пройдет в субботу, 18 декабря.
«От мужской гонки преследования можно ожидать все что угодно. Тут более маленькие круги, и качество стрельбы очень важно, ходом будет разыгрываться только последний круг. При хорошей стрельбе в медали можно подняться из топ-20, у всей нашей команды очень хорошие шансы», — добавил он.
Российский биатлонист Эдуард Латыпов в пятницу, 17 декабря, не допустил промахов на огневых рубежах и занял второе место в спринте на 10 км на четвертом этапе Кубка мира. Он уступил победителю гонки норвежцу Йоханнесу Бе 7,2 секунды.
Россиянин Карим Халили финишировал 11-м, Александр Логинов — 12-м, Александр Поварницын — 14-м, Даниил Серохвостов — 18-м, Василий Томшин — 25-м.
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