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Кубок мира по биатлону, женская гонка преследования: во сколько начало и где смотреть

13:00
Светлана Миронова. Фото Reuters
Светлана Миронова. Фото Reuters
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Сегодня, 18 декабря, в Анси (Франция) состоится женская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 15.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Валерия Васнецова.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Женская гонка преследования на Кубке мира в Анси. Онлайн

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Сергей Ревенко все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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