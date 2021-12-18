Кубок мира по биатлону, женская гонка преследования: во сколько начало и где смотреть
13:00
Сегодня, 18 декабря, в Анси (Франция) состоится женская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 15.00 по московскому времени.
Состав сборной России: Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Валерия Васнецова.
Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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