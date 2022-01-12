Промахи при штиле и слабая работа на лыжне. Рупольдинг — это пике перед олимпийским подъемом?

На второй немецкий этап наши девушки приехали не в лучшем состоянии.

Женщины. Спринт

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 19.45,2 (0 промахов)

2. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 21,6 (0)

3. Доротея Вирер (Италия) — 29,7 (0)

4. Динара Алимбекова (Белоруссия) —30,2 (0)...

8. Светлана Миронова (Россия) — 50,9 (0)...

18. Валерия Васнецова (Россия) — 1.19,9 (0)...

20. Кристина Резцова (Россия) — 1.21,1 (2)...

35. Ирина Казакевич (Россия) — 1.43,3 (1)...

47. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 2.06,4 (2)

В Германии стартовал второй немецкий биатлонный этап — следом за склонами теплой Тюрингии мировую элиту стреляющих лыжников принимает более снежная Бавария. И переезд из одной федеральной земли в другую для женской сборной России не пошел на пользу. При идеальных погодных условиях подопечные Михаила Шашилова ошибались на огневых рубежах, показывая не самую высокую скорость и на трассе. Единственный положительный момент — это восьмая позиция Светланы Мироновой, которая выдала лучшую для себя гонку сезона и вполне может рассчитывать на высокие места по итогам гонки преследования. Резцова и также не сильно далеко от потенциальной борьбы за медали, так что полным провалом старт этапа не назовешь.

Резцова не справилась со стрельбой при идеальной погоде

Этап в Рупольдинге — последний предолимпийский, который можно считать полноценным. В Италию поедут единицы и в большинстве сборных будут замены на резервистов. И дело не только в лишних рисках заразиться омикроном, проблема еще и в коротких сроках подготовки к Играм в Китае. Перед Пекином хорошо бы провести полноценные сборы как на высоте, так и внизу — такие планы уже точно есть у Швеции, Норвегии, Австрии и России. Поэтому любопытно посмотреть на форму наших перед главным стартом четырех лет в сравнении с мировыми лидерами. Задачи бороться за дополнительную квоту на Олимпиаду у команды Михаила Шашилова, в отличие от мужской сборной, нет. Тем не менее необходимости сражаться в каждой гонке это с девушек не снимает.

И спринт казался отличнейшим шансом показать себя. Хорошая спокойная трасса наконец-то с полноценным снежным покрытием. Натуральным, в отличие от излишне теплого Оберхофа. Полный штиль на рубеже. Работай на ноль, беги в своем ритме — и рассчитывай на пятерку лучших и «цветы». А быть может, и на что-то большее. Но как бы не так. Наш лидер Кристина Резцова хороша по скоростным качествам, но вот стрельбе сегодня была долгой и ненадежной. По промаху на «лежке» и «стойке» — и Резцова-младшая мимо топ-10. Правда отставание от лидера у нее немногим больше минуты, так что в преследовании она сможет замахнуться на пьедестал. Главное подправить стрельбу. Неплохо выглядела Ирина Казакевич, да вот только и у нее стрельба не идет. Пока что Ирина чуть ли не самый спорный член нашей сборной, поэтому ей важно не подставлять своего тренера и доказывать, что на Олимпиаду ее берут не только из-за опеки Шашилова.

Олимпийская заявка у девушек осязаема уже сейчас

Или все же не берут Казакевич? Квот всего пять, и борьба за них идет серьезная. Место Резцовой не обсуждается, а вот дальше много нюансов. Вряд ли кто-то решится прокатить мимо Светлану Миронову. Она в этом сезоне не в своей тарелке, но по среднему уровню близких к ней биатлонисток в России практически нет. Миронова с Валерией Васнецовой — единственные из всех наших сделали «ноль» в стрельбе в спринте, правда качественной работы на трассе Светлане не хватило в борьбе с элитой. В итоге даже в «цветы» заехать не получилась. Миронова не держит скорость и очень много упустила на последнем круге. Ульяна Нигматуллина бодро начала, а сейчас и не бежит, и не стреляет. Причем на огневых позициях она выглядит полностью потерянной, что заставляет задуматься стоит ли рисковать и брать такого спортсмена в Пекин.

Этот спринт ей тоже явно не помог — мимо две мишени и она с трудом гарантирует себе воскресную гонку. С другой стороны, по рейтингу IBU Ульяна в числе лучших россиянок, так что вряд ли вокруг ее кандидатуры будут долгие споры. Васнецова важна для эстафет и, хотя даже при идеальной стрельбе как сегодня она неконкурентоспособна, человек на которого можно положиться сборной России необходим. Много позиций в свою пользу Валерия отыграла на прошлых выходных и провалом спринт Рупольдинга для нее не стал. Шестой лишней прямо сейчас смотрится Анастасия Шевченко. На нее было очень много надежд после ярких побед на гонках Кубка IBU, правда вслед за прошлым сезоном соседство с Тириль Экхофф и сестричками Оберг превращает ее в кардинально другого биатлониста. Увы, не более конкурентоспособного.