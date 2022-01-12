Ольсбу Ройселанн продолжает лидировать в спринтерском зачете Кубка мира, Резцова — 12-я

После спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге лидерство в общем зачете этой дисциплины сохранила норвежка Марта Ольсбу Росйселанн. В гонке она стала второй.

Норвежская биатлонистка имеет в активе 299 очков. Победительница гонки Эльвира Эберг на втором месте (246). Третью позицию занимает белоруска Динара Алимбекова (244). На очко меньше у ее соотечественницы Анны Солы, которая идет четвертой.

Лучшая среди россиянок Кристина Резцова на 12-м месте (138 очков). Светлана Миронова занимает 24-е место (86 очков).

Кубок мира

Спринт (женщины)

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 299 (+54)

2 (5). Эльвира Эберг (Швеция) — 246 (+60)

3 (3). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 244 (+43)

4 (2). Анна Сола (Белоруссия) — 243 (+5)

5 (4). Ханна Эберг (Швеция) — 223 (+30)

6 (6). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 199 (+38)

12 (11). Кристина Резцова (Россия) — 138 (+21)

24 (36). Светлана Миронова (Россия) — 86 (+34)

29 (37). Валерия Васнецова (Россия) — 72 (+23)

30 (28). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 65 (0)

32 (33). Ирина Казакевич (Россия) — 63 (+6)