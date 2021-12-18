Тихонов назвал Латыпова красавцем после серебра в гонке преследования в Анси

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал серебро Эдуарда Латыпова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.

«Красавец! Порадовал! Все было в мрачных тонах, а сейчас новый лучик света. Каминский сказал, что нужно восстанавливаться. Все правильно! Это его самая правильная фраза», — сказал Тихонов «СЭ».

Первым в гонке стал француз Кантен Фийон-Майе, третье место занял норвежец Ветле Кристиансен.